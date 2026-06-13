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Pontedeume

La iniciativa ‘A escritora na súa terra’ premia a Eva Veiga

La villa de Pontedeume acogió este sábado un acto de homenaje a la poeta

Redacción
13/06/2026 23:21
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Descubrimiento del monolito en homenaje a la poeta
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Uno de los reconocimientos más sentidos es verse valorado por los suyos. Por eso, recibir la letra E, una iniciativa de la AELG –Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega–, es un galardón no solo destacado por su importancia, sino cargado de significado para quienes lo reciben. 

La poeta y periodista de Ombre, Pontedeume, Eva Veiga, fue la homenajeada ayer con este premio como “A escritora na súa terra”, y en un acto cargado de emoción, que comenzó con el descubrimiento de un monolito conmemorativo, en el que pueden leerse unos entrañables versos de la escritora, así como el reconocimiento que le concede la asociación de escritores.

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Eva Veiga
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Fue la propia Veiga la encargada de descubrir la placa, acompañada del alcalde de la localidad, Bernardo Fernández, y el presidente de la entidad que concede el galardón, Cesáreo Sánchez, en la primera parte del acto conmemorativo. Este continuó con la plantación de un árbol, elegido por la propia autora eumesa, un Ginkgo Biloba, un árbol de bellos colores que la poeta seleccionó como símbolo de resiliencia, “algo que me identifica con él”. No en vano este árbol, como explicó Veiga, sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima.

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Plantación del árbol elegido por la autora
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La autora de ‘O que se volve raíz’ recibió una estatuilla y una emotiva laudatio, a cargo de Teresa Seara, que fue respondida con el cariño y el sentimiento de la premiada, algo que expresa en cada uno de sus versos.

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