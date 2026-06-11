Rescinden el contrato a la empresa que ejecuta las obras del albergue en Pontedeume

Estado de las obras del nuevo albergue de peregrinos Cedida

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, informó este jueves a los vecinos y vecinas de la imposibilidad de continuar ejecutando las obras del nuevo albergue de peregrinos por parte de la misma empresa.

El regidor local explicó que será preciso volver a sacar a licitación los trabajos tras habérsele rescindido el contrato a la firma que los estaba ejecutando, por incumplir el acuerdo inicial.

De este modo, explicó que una vez ya iniciadas las obras, la empresa contratista comunicó a la Diputación provincial, responsable de la contratación de los trabajos, que están financiados mediante una ayuda del Ministerio de Cultura, que el presupuesto previsto era insuficiente para ejecutar la actuación.

Los servicios técnicos del organismo provincial revisaron la documentación y formularon una propuesta económica acorde a los costes estimados. Sin embargo, al no haber llegado a un acuerdo entre las partes, la Diputación inició el procedimiento de resolución del contrato.

Actualmente, la administración provincial está actualizando la financiación precisa para completar la obra, teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos, con el objetivo de licitar de nuevo la misma y retomar los trabajos cuanto antes.

Desde el Concello, explica el primer edil en sus redes sociales, “seguimos facendo seguimento do proxecto e colaborando coas administracións implicadas para favorecer a súa continuidade”, al tiempo que pide comprensión a la ciudadanía.

Las obras de rehabilitación del antiguo hospitalillo de Pontedeume comenzaron a ejecutarse en agosto del año 2024, con una inversión de 375.360 euros, financiadas con fondos europeos del proyecto Next Generation, a través de las ayudas gestionadas por la Diputación.