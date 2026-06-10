Más cerca del baño seguro en Ver y Centroña tras décadas de vertidos al mar

Bañistas en la playa de Ver en imagen de archivo Emilio Cortizas

Las playas de Ver y Centroña están un poco más cerca de salir de ese bucle en el que llevan inmersas décadas, siendo históricamente dos de los arenales señalados en rojo en las costas de la comarca por la calidad de sus aguas, calificada como “insuficiente” por la Consellería de Sanidade, lo que ha provocado que el baño estuviese prohibido o desaconsejado.

El regidor eumés, Bernardo Fernández, aseguraba este martes que “por fin podemos anunciar que, tras moitos meses de obras e posta a punto, os bombeos están a pleno rendemento” en ambas zonas. Ahondó el regidor en que llevan activados algo más de diez días y “están xa a mellorar a calidade das augas”.

Cinco décadas

En este sentido, Fernández anunció que realizarán analíticas de las aguas en ambos lugares para trasladar los resultados a la Consellería de Sanidade y lograr así que Ver y Centroña se incorporen al listado oficial de zonas de baño autorizadas al haber, finalmente, “rematado con 50 años de verquidos que ían directamente á praia”.

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Explicó además el primer edil que, en el caso de Centroña, se dimensionaron las instalaciones para poder absorber el volumen de aguas residuales que llegan a la estación y, a partir de ahí, bombearlas a la depuradora municipal.

Promesas cumplidas

De este modo, Bernardo Fernández se felicitaba por haber cumplido “coa nosa obriga e coa promesa dada a veciñanza, de ir mellorando o saneamento” y enumeró que se habían invertido “moitos millóns de euros na mellora, ampliación e reparación”, aunque sin especificar cantidades concretas.

Asimismo, ha avanzado que todavía “quedan actuaciones por facer e se levarán a cabo nos vindeiros meses”, concluyendo que la puesta a punto del bombeo en ambos parajes “é un paso moi grande para garantir a calidade das augas”.

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Fue hace un año, en junio de 2025, cuando Fernández anunció el principio del fin de la problemática en Ver, cerrada al baño desde 2018, trasladando que se habían iniciado las conversaciones con Augas de Galicia y lograron su compromiso de que “con fondos europeos, se acometese unha obra para un bombeo na praia, así como un reforzo nos de Vizús de Centroña, necesarios para poder reenviar eses residuos ata a nosa depuradora da Macuca”.

Desde entonces, el Concello ha venido librando una batalla de permisos, como el que fue necesario de Adif, y de tiempos, que finalmente tendrá un final feliz para los bañistas.