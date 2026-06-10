El IES Breamo, de Pontedeume, recibe el premio de actividad creativa del programa ‘Clases sen fume’

Recepción del premio por parte del IES Breamo Cedida

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, hizo entrega este miércoles de los premios del programa ‘Clases sen fume’, que busca prevenir el tabaquismo entre la juventud.

Entre los centros premiados se encuentra el IES Breamo, de Pontedeume, cuya clase de 1º de Bachillerato C fue la que recibió el galardón en la categoría de Actividad creativa.

Los otros dos centros premiados fueron el San José de A Guarda, en la categoría ‘Clase sen fume’, y la Compañía de María de Vigo, en la de ‘Slogan’. Recibieron accésits centros de Lugo, Pontevera y Ourense.

Cerca de 2.000 alumnos y alumnas de 38 centros educativos participan en este programa, que lleva 24 años concienciando sobre la importancia de cuidar la salud desde edades tempranas.

El desarrollo del la iniciativa educativa pasa por una fase inicial en la que los escolares del aula, así como su tutorando, se comprometen a no fumar durante los seis meses que dura el proyecto. Antes del inicio del programa, todos los participantes manifiestan un consumo habitual de tabaco.

Tras este punto de partida, el alumnado elabora un eslogan, que consistirá en un lema orientado a la prevención del tabaquismo, preferentemente dirigido a convencer a los chicos y chicas para no comenzar a fumar, y que deberá acompañarse de una representación gráfica original. Posteriormente, desarrolla una actividad creativa en relación con la prevención del tabaquismo, en algunas de las siguientes modalidades: diseño de materiales multimedia, anuncio publicitario, canción con baile, obra de teatro, juegos, revista juvenil, periódico, cómic o cuento y, finalmente, desarrollan unidades didácticas relacionadas con predisposición a no iniciarse en el mundo del tabaco