Detenido un eumés en posesión de 129 gramos de cocaína y 107 de hachís

Drogas y materiales incautados durante la operación Guardia Civil

La Guardia Civil de Pontedeume ha detenido a un vecino de la villa acusando de un delito contra la salud pública al estar en posesión de sustancias estupefacientes y materiales para distribución, además de 400 euros en moneda fraccionada.

En concreto, traslada el Instituto Armado que los hechos se sobrevinieron cuando una patrulla estaba haciendo un servicio preventivo de seguridad ciudadana y le dio el alto a un vehículo para comprobar la documentación, momento en el que detectaron que el conductor estaba excesivamente nervioso.

Ante la sospecha de que tras ese estado pudiese estar cometiendo algún ilícito, los guardias registraron el turismo y sus pertenencias, localizando en su cazadora un envoltorio plástico con una sustancia blanca en su interior, supuestamente cocaína, que arrojó un peso de 110 gramos.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil detuvo al sospechoso y se incautó de la sustancia, efectuando después un registro de su vivienda en el que se localizaron otras. Así, enumeran 38 bolsas de plástico conteniendo el mismo tipo de estupefaciente con un peso de 0,5 gramos cada una, diez bellotas de hachís del mismo gramaje, una placa de la misma sustancia resinosa de color marrón, dos básculas de precisión y 400 euros en moneda fraccionada.

La Benemérita procedió a su aprehensión y el detenido, junto con las actuaciones realizadas y los efectos incautados, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Betanzos.