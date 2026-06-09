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Pontedeume

Presentación del cartel del Feirón dos Andrade

Tendrá lugar a comienzos del mes de julio

Redacción
09/06/2026 22:40
Presentación del cartel del Feirón este martes
Presentación del cartel del Feirón este martes
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El alcalde de Pontedeume, Bernando Fernández, y la concejala de Comercio, Educación e Cultura, Alejandra Bellón Tenreiro, presentaban este martes el cartel del Feirón Medieval dos Andrade, una de las citas más llamativas del calendario festivo de la villa. 

A falta de concretarse la programación, sí se saben ya las fechas en las que tendrá lugar: el fin de semana del 3, 4 y 5 de julio. Será entonces cuando eumeses y visitantes viajen de nuevo en el tiempo hasta la época medieval.

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