Presentación del cartel del Feirón dos Andrade

Presentación del cartel del Feirón este martes Cedida

El alcalde de Pontedeume, Bernando Fernández, y la concejala de Comercio, Educación e Cultura, Alejandra Bellón Tenreiro, presentaban este martes el cartel del Feirón Medieval dos Andrade, una de las citas más llamativas del calendario festivo de la villa.

A falta de concretarse la programación, sí se saben ya las fechas en las que tendrá lugar: el fin de semana del 3, 4 y 5 de julio. Será entonces cuando eumeses y visitantes viajen de nuevo en el tiempo hasta la época medieval.