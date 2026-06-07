El Concello de Pontedeume acomete obras en caminos en la parroquia eumesa de Centroña

Zona de Centroña, en Pontedeume Cedida

El Concello de Pontedeume ha dado el visto bueno a la reparación del camino que comunica los núcleos de Vizús y Castrelo, en la parroquia de Centroña.

Esta actuación contempla la reparación de las zonas más deterioradas del camino, que han ido empeorando por las lluvias del pasado invierno.

El alcalde Bernardo Fernández Piñeiro señaló que las obras se enmarcan “na mellora de numerosos camiños do rural eumés que levamos facendo nos últimos tempos e dende que asumimos o goberno municipal”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, mostró la voluntad del equipo de gobierno de seguir llevando estas mejoras por todas las parroquias del municipio y apuntó que con esta intervención se da cumplimiento a una demanda de los vecinos y vecinas de Centroña.

La obra supone la reposición de casi un kilómetro del camino y el fresado en las zonas que peor conservadas se encuentran. El importe es de 30.000 euros.