El monasterio de Caaveiro y las Fragas do Eume, estudiados por alumnos de la Yale University

Los estudiantes acudieron para conocer el proyecto de musealización Cedida

La comarca de Ferrolterra está acostumbrada a recibir miles de turistas cada año, ya sea por las playas, los bosques, las tradiciones o los rincones que ofrecen todos los municipios que la conforman.

No obstante, en ocasiones algunas personas acuden a una de las localidades para convertirla en el centro de las investigaciones académicas. Es el caso de un grupo de alumnos de la Yale University, que visitó el monasterio de San Juan de Caaveiro para conocer en profundidad su proyecto de musealización, ideado por la Diputación de A Coruña.

Allí, el diputado de Patrimonio de la institución provincial, Xosé Penas, y el jefe de Arquitectura, Daniel Beiras, recibieron a los norteamericanos para informarles de todos los detalles del complejo monástico, así como para poner en valor la relevancia histórica y cultural de la zona.

El encuentro ha sido una cita más que obligatoria, pues los estudiantes procedentes de Estados Unidos están participando en un estudio sobre las Fragas do Eume, realizado por su universidad en colaboración con la Fundación RIA, una agencia sin ánimo de lucro cuyo objetivo es reforzar la sostenibilidad a largo plazo en los entornos naturales y construidos de Galicia. Debido a este motivo, la asociación lleva meses trabajando con diferentes entidades, administraciones, residentes, así como otros agentes vinculados de algún modo con el parque natural eumés.

Por su parte, Penas celebró el “interese” que mostraron los alumnos por el plan ideado por su área para este monasterio construido en siglo XII, que lo quieren convertir en una “das musealizacións máis importantes de todo o Estado” mediante el uso de tecnologías como la realidad virtual.