‘Salas ao Vivo!’ se presenta en la Guión de Pontedeume con grandes conciertos para este escenario y el de la Urania

Jacobo Sutil, director de Industrias Culturais; Rubén Coca, de Artyc Content, y Alejandro López, de Guión Clube Cedida

La promotora Artyc Content, con más de 25 años de trayectoria entre los que se podría destacar la década de gestión y programación estable de la icónica Super 8 de Ferrol, presentó este mismo martes 2 ‘Salas ao Vivo!’ en la Guión Clube de Pontedeume. Este será uno de los escenarios a los que llegarán las propuestas musicales incluidas en esta iniciativa, que contempla para la temporada 2016/27 la realización de 22 conciertos a cargo de 18 formaciones musicales, distribuidas en 9 salas privadas de las cuatro provincias.

Este nuevo proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Axencia Galega das Industrias Culturais, por lo que en el acto participó su director, Jacobo Sutil; por parte de la promotora, Rubén Coca, y como socios de la sala anfitriona, Sabela Regueira y Alejandro López.

Tras estrenarse en A Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro con Belém Tajes y haber continuado en el mes de mayo con Catuxa Salom y Emilia y Pablo por este y otros escenarios de las provincias de Lugo y Pontevedra, la programación de ‘Salas ao Vivo!’ aterrizará en la Urania. En el mismo local ferrolano que un día fue la Super 8 actuará Pablo Leira el viernes 12 y, entre otros artistas que estarán en La Conservera de Viveiro, el sábado 20 será el turno de la banda Ulex, en la sala Guión de Pontedeume.

A este escenario regresará la agenda de Artyc Content el 24 de octubre con el concierto de Bala, mientras que para volver a la Urania habrá que esperar a la visita de High Paw, el día 21 de noviembre.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais destacó de la iniciativa que “contribúe a fortalecer unha parte esencial do ecosistema musical galego, formada polas salas, promotoras e artistas que sosteñen a actividade ao vivo máis alá dos grandes eventos”, calificando la propuesta como “un exemplo de programación deseñada desde a experiencia profesional, con vocación territorial, presenza maioritaria de creación galega e unha clara aposta pola diversidade artística en liña cos obxectivos da lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia”.

Particularidad

‘Salas ao Vivo!’ se distribuye en localidades con una media alrededor de los 30.000 habitantes, que es el resultado de combinar, de manera equilibrada, poblaciones más reducidas como la de Pontedeume con núcleos urbanos de mayor envergadura como Ferrol o Santiago de Compostela.

Además de los citados artistas, que actuarán por distintos escenarios de la geografía gallega, la agenda propone conciertos de proyectos tan destacados como Caamaño&Ameixeiras, Calequi y Las Panteras, Saibra, Anxo Araújo, Grande Amore, Pava, Toundra, De Ninghures, Abril, Zeltia Irevire y Su Garrido Pombo.

El programa se integra en la convocatoria de subvenciones de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para la programación musical en salas durante el bienio 2026/27, para la que la Xunta de Galicia destina un total de 358.586 euros, de los que este ciclo percibirá 50.000.