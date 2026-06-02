La pajarera de los Xardíns de Lombardero en Pontedeume tendrá nuevo uso

Según el regidor, las obras buscan integrar el espacio en los jardines Cedida

El Concello de Pontedeume continúa sus proyectos para mejorar algunos rincones de sus parques. Su alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, ha anunciado a través de sus redes sociales que la antigua pajarera de los Xardíns de Lombardero tendrá “unha nova vida”. En concreto, señala que se llevarán a cabo una serie de obras para reformar el espacio.

La estructura, de planta cuadrada y cubierta octogonal, se halla en el emblemático lugar, de más de cien años de antigüedad y ubicado cerca del Torreón de los Andrade. Según Fernández Piñeiro, el principal objetivo de las actuaciones es convertir el lugar en una zona de descanso y lectura al aire libre, integrándolo “na contorna natural dos xardíns”. En palabras del regidor, este proyecto permitirá recuperar “un elemento emblemático do parque e crear un novo recuncho para a lectura, a convivencia e o desfrute da veciñanza”.

No obstante, no se trata de la única iniciativa urbanística que se está llevando a cabo para que tanto los eumeses como los visitantes de la localidad puedan seguir disfrutando de este espacio verde. Más allá de esto, asegura que ya se encuentra “case rematado” el proyecto diseñado para rehabilitar los jardines. Con todos estos trabajos, lo que pretende el Concello de Pontedeume es seguir ampliando y mejorando las posibilidades de uso de unas instalaciones que cuenta con varios rincones que atraen el interés de sus visitantes. Un ejemplo de ello es el centenario Árbol de la Bruja, una especie australiana que forma parte del Catálogo de Árboles Singulares de Galicia.