El PSOE pedirá en el Parlamento gallego soluciones al problema de los jabalíes en Pontedeume

Desde el PSOE creen que la Xunta debe actuar cuanto antes EC

El Grupo Parlamentario Socialista ha confirmado que llevará al Parlamento gallego la elevada presencia de jabalíes registrada en la localidad de Pontedeume durante las últimas semanas.

Desde la formación afirman que trasladarán a la cámara la reclamación que ya hizo en su momento el pleno del Concello mediante una moción presentada por el propio grupo municipal del PSdeG-PSOE.

El diputado de la formación, Aitor Bouza, afirma que desde su agrupación van a exigirle a la Xunta de Galicia “que execute de maneira inmediata e efectiva as súas competencias nesta materia ante o grave incremento da presenza dos xabarís en zonas urbanas”, tanto en las parroquias como en las proximidades de domicilios particulares donde se han avistado.

Según Bouza, la frecuencia en la que se avistan está generando una sensación de inseguridad y debe ser el ejecutivo autonómico quien dé soluciones al problema. En su opinión, el gobierno liderado por Alfonso Rueda debe adoptar lo antes posible “un plan específico de actuación para o control e redución da presenza” de estos animales en todas las áreas afectadas.

Concretamente, el parlamentario socialista detalla que, desde su partido, creen que se podría solucionar la situación “incrementando as medidas de prevención e captura” cuando resultase necesario.

Mientras tanto, Bouza se pregunta “qué medidas ten previsto adoptar o goberno de Rueda” para paliar esta problemática que ha dejado “atónitos” a los vecinos de la localidad.

El Concello, a la espera

De momento, el Concello de Pontedeume continúa pendiente de lo que pueda llevar a cabo la Xunta. Durante el pleno municipal en el que se presentó la moción que llevará el PSOE al parlamento, el alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, subrayó que se está dando un aumento “moi significativo da poboación” de jabalíes, convirtiéndose en un “grave problema ambiental, agrícola e de seguridade cidadá”.