Pontedeume va a realizar obras para mejorar la avenida Doutor Villanueva
Según el alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, la previsión es que las obras comiencen "nos vindeiros meses"
El Concello de Pontedeume ha anunciado que próximamente se llevarán a cabo dos obras para mejorar una misma avenida: la Doutor Villanueva. La primera de las actuaciones constistirá en demoler una edificación que actualmente corta el paso por la acera, una situación que obliga a los viandantes a caminar por la carretera. Además, también se repararán las veredas de esta misma avenida a la altura del edificio Mirando al Mar.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Bernardo Fernández Piñeiro, considera que con estos trabajos se cumplirá “unha vella demanda dos veciños e veciñas” de esta zona de la localidad eumesa.
Según el regidor, el objetivo es “dar continuidade a esta beirarrúa” con unas tareas que se podrán realizar “tras ter acadado un acordo co propietario desta parcela” en la que se llevarán a cabo los trabajos de derribo.
En cuanto a las aceras, el alcalde de Pontedeume afirma que en el último pleno municipal ya se aprobó “unha partida económica” para proceder a su arreglo. Por último, pese a que de momento no se ha establecido un plazo concreto para el comienzo de estas obras, Fernández Piñeiro asegura que “van ser unha realidade nos vindeiros meses”.