Pontedeume va a realizar obras para mejorar la avenida Doutor Villanueva

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El Concello de Pontedeume ha anunciado que próximamente se llevarán a cabo dos obras para mejorar una misma avenida: la Doutor Villanueva. La primera de las actuaciones constistirá en demoler una edificación que actualmente corta el paso por la acera, una situación que obliga a los viandantes a caminar por la carretera. Además, también se repararán las veredas de esta misma avenida a la altura del edificio Mirando al Mar.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Bernardo Fernández Piñeiro, considera que con estos trabajos se cumplirá “unha vella demanda dos veciños e veciñas” de esta zona de la localidad eumesa.

Según el regidor, el objetivo es “dar continuidade a esta beirarrúa” con unas tareas que se podrán realizar “tras ter acadado un acordo co propietario desta parcela” en la que se llevarán a cabo los trabajos de derribo.

En cuanto a las aceras, el alcalde de Pontedeume afirma que en el último pleno municipal ya se aprobó “unha partida económica” para proceder a su arreglo. Por último, pese a que de momento no se ha establecido un plazo concreto para el comienzo de estas obras, Fernández Piñeiro asegura que “van ser unha realidade nos vindeiros meses”.