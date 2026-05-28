Quince grupos transforman a vila de Pontedeume nos oitavos Cantos de Taberna

Música, obradoiro de baile, concurso de agarrados ou o mercado artesán e de alimentación son parte das propostas que comezan este venres 29

28/05/2026 23:37
Ambiente nunha das edicións pasadas dos Cantos de Taberna de Pontedeume
A oitava edición dos Cantos de Taberna, que organiza a asociación cultural Airiños do Eume en colaboración co Concello de Pontedeume, transformará un ano máis a vila a base, principalmente, de música tradicional polas prazas e locais de hostalaría. O pasarrúas das escolas dos anfitrións, acompañadas polo grupo Vai Rañala Meu!, inaugurará este venres 29 as actividades, que tamén incluirán un obradoiro de baile a cargo de Ismael García na alameda de Raxoi.

Este sábado 30 acadarase a xornada principal, na que serán protagonistas un total de 15 agrupacións procedentes de distintos puntos de Galicia, que se dividirán en dous pases, de 12.00 a 15.00 horas e de 19.00 a 22.00.

Unha das novidades desta convocatoria é a apertura ao público xeral do xantar comunitario, que comezará despois da primeira quenda dos Cantos de Taberna, e consistirá nunha churrascada e hamburguesas da foodtruck Autga, especializada en carnes de razas autóctonas galegas.

A xornada do sábado, que tamén incluirá un mercado de artesanía e alimentación, rematará, a partir das 22.00, co concerto de Fiandola e o tradicional concurso de baile agarrado.

Protagonistas

Os 15 grupos participantes deste ano son No Cómbaro (As Pontes), Aquí e alá (Outes), Silbarda (A Capela), Son de Cantos (Fene), Ledicia (Burela), Sacudebarrighas (Sada), Macizas Centrais (A Pobra de Trives), Os Netos do Escribano (Ortegal), Sinensaio (Carral), Xermolos (Guitiriz), Os Feroces da Galgueira (As Pontes), Doladodosol (Abegondo), Os do 21 (O Vicedo), Vento Mareiro (A Coruña) e Airiños do Eume (Pontedeume).

