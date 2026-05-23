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Pontedeume

Las asociaciones de Ferrolterra mostraron su trabajo en la Feira de Entidades da Comarca

La propuesta se desarrolló en la Casa da Cultura y la alameda de Raxoi

Redacción
23/05/2026 18:28
Alameda de Raxoi Feira de Entidades de Comarca
Algunos de los puestos instalados en la alameda de Raxoi
Daniel Alexandre
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La alameda de Raxoi y la Casa da Cultura de Pontedeume acogieron este sábado por la mañana la primera edición de la Feira de Entidades da Comarca, un encuentro en el que tomaron parte 21 asociaciones para dar a conocer su trabajo diario y ofrecer a la ciudadanía actividades, recursos y apoyo.

La cita contó con un programa de actividades paralelo que incluyó charlas, sorteos o talleres. Así, los más pequeños pudieron disfrutar de un obradoiro de creación de mecos –impartido por A Chalana– y otro de manualidades creativas –a cargo de Euroeume–. También de la ‘Busca do tesouro’, una yincana en la que los jóvenes tuvieron que buscar pistas en los puestos de las entidades para participar en el sorteo de un lote de juegos, juguetes y materiales.

Imagen de archivo de la alameda eumesa

Pontedeume acoge este sábado la primera edición de la Feira de Entidades da Comarca

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La Casa da Cultura acogió dos ponencias, una sobre la creación de la Rede Galega de Sementes y otra sobre el Proxecto Comarcal de Loita contra as Velutinas, así como la exposición de arte ‘Presenza’. Las Cantareiras do Piñeiro amenizaron la jornada.

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