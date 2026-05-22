La moda y los descuentos protagonizarán este sábado la Fashion Night de Pontedeume

Desfile de VM en una edición anterior de la Fashion Night eumesa UCOA

La agenda del municipio de Pontedeume para este sábado incluye propuestas variadas y para todos los públicos. A la Feira de Entidades da Comarca, con la participación de una veintena de asociaciones de la zona, se suma por la tarde una nueva edición de la Fashion Night, organizada por la Unión de Comerciantes Autónomos Eumeses (UCOA) con la colaboración de Model Edge y el Concello.

Así las cosas, el programa comenzará a las siete de la tarde con “grandes descontos” en los establecimientos que se han sumado a la iniciativa: O Faiao, Koralli, Calzados Camino, Martiño Confeccións, La tienda de Polola, Duende, Confeccións Vázquez, VM Moda y Óptica Tabora. Una hora antes, explican los organizadores, habrá actuaciones por las calles de la villa, tanto de baile como de grupos musicales, estando prevista la participación de Retumbake Percusión, DJ A 3060, Sharif Ardá&Band, Álex Bellas, Sabela Dopico y Luis Mera Lucky.

Las instalaciones del mercado municipal serán el escenario, a partir de las diez de la noche, del desfile de moda, en el que tomarán parte, además de los establecimientos antes citados, Peluquería Toci Lamas y Estética Cruz.

La cita servirá, además, para entregar los premios del concurso Ponted’Pinchos, que se desarrolló el fin de semana del 9 y 10 de mayo, así como los días 15, 16 y 17 del mismo mes, impulsado también por UCOA.

Cabe recordar que en él tomaron parte 13 establecimientos de hostelería de Pontedeume: Fubolín, Postrería, 15600, A Cociña, Varadoiro, Stollen, O que faltaba, Río Covés, Ciaboga, La Gorda, Touporroutou y A Tasca do Eume.