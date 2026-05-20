Pontedeume acoge este sábado la primera edición de la Feira de Entidades da Comarca

Imagen de archivo de la alameda eumesa Daniel Alexandre

Un total de 20 asociaciones participarán este sábado 23 de mayo en la primera edición de la Feira de Entidades da Comarca, una iniciativa que se llevará a cabo en los jardines de la Alameda de Raxoi y en la Casa da Cultura de Pontedeume con el objetivo de dar a conocer el tejido asociativo de la zona.

Así las cosas, estarán presentes la Asociación Euroeume; Custodia do Bosque Atlántico ‘Betula’; Estudos Históricos ‘HUME’; Amig@s do Mosteiro Monfero; Persoas Xordas de Ferrolterra ‘AXF’; Universidade Rural Paulo Freire do Eume; Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal; Tarde Piache; Rede Galega de Sementes; Asociación Veciñal de Taboada; Rural C; Colectivo Terra Pontedeume; Museo Etnográfico de A Capela; Asociación Micolóxica ‘Viriato’; ‘A Chalana Miño’; Asociación Veciñal ‘Breamo’; Nuestra Señora de Chamorro; ‘Cabanas Rural’; ‘@migus’; Asociación Veciñal de Limodre y Grupo Naturalista Hábitat.

Los organizadores han preparado una programación que combina charlas, sorteos, talleres, exposiciones y música en directo.

Así, a las 11.30 horas se presentará la Rede Galega de Sementes y, media hora después, el proyecto comarcal Loita contra as Velutinas. También se llevará a cabo una yincana infantil bajo el título ‘A procura do Tesouro’ (13.30), en donde los más pequeños deberán contestar a preguntas que aparecen en un mapa, optando a ganar un premio del sorteo –los mayores podrán participar adquiriendo rifas por valor de un euro–.

Además, entre las once de la mañana y la una de la tarde se realizará un obradoiro de Mecos y otro creativo de chapas y pegatinas. La música llegará al palco de los jardines a las 12.30 horas de la mano de las Cantareiras do Piñeiro. El arte estará presente también en esta primera edición de la Feira de Entidades da Comarca mediante la exposición ‘Presenza’, que podrá visitarse en la Casa da Cultura de 10.00 a 14.00 horas. “Teremos o pracer de contar, neste senso, coa presenza dos artistas dalgunhas das obras e cunha persoa intérprete de lingua de signos para facilitar o encontro”, explican los organizadores.