Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

El PSOE de Pontedeume insta a la Xunta a actuar ante el aumento de la presencia del jabalí

La formación presentará una moción en el pleno, para la que demanda apoyo al resto de la corporación

Redacción
20/05/2026 18:11
Imagen de archivo de un ejemplar de jabalí
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Pontedeume presentará una moción en el pleno para que el Concello inste a la Xunta a “conter o aumento da presenza de xabarís, tanto nas zonas urbanas como nas parroquias” de la localidad.

El alcalde, Bernardo Fernández, demanda el apoyo del resto de la corporación y explica que “nos últimos meses vimos sufrindo un incremento moi significativo da poboación” de estos animales, “converténdose nun grave problema ambiental, agrícola e de seguridade cidadá”.

Las medidas extraordinarias de la Xunta estarán activas hasta finales de febrero

El jabalí se ceba en Ferrolterra: cerca de 852 hectáreas arrasadas en un año

Más información

El texto de los socialistas incide, asimismo, en que la proliferación de esta especie se percibe en “un aumento constante da súa presenza en zonas habitadas, achegándose cada vez máis ás parroquias e vivendas particulares, onde os animais buscan alimento con total habituación aos humanos”.

La moción también pone el foco en los accidentes de tráfico provocados, contabilizando en Galicia “preto de 3.800 anuais”, y remarca que las administraciones locales no pueden hacer frente en solitario a este problema “que excede claramente as súas competencias e capacidades”. Por todo ello, reclaman al gobierno gallego “actuar de maneira inmediata e contundente”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620