El PSOE de Pontedeume insta a la Xunta a actuar ante el aumento de la presencia del jabalí
La formación presentará una moción en el pleno, para la que demanda apoyo al resto de la corporación
El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Pontedeume presentará una moción en el pleno para que el Concello inste a la Xunta a “conter o aumento da presenza de xabarís, tanto nas zonas urbanas como nas parroquias” de la localidad.
El alcalde, Bernardo Fernández, demanda el apoyo del resto de la corporación y explica que “nos últimos meses vimos sufrindo un incremento moi significativo da poboación” de estos animales, “converténdose nun grave problema ambiental, agrícola e de seguridade cidadá”.
El texto de los socialistas incide, asimismo, en que la proliferación de esta especie se percibe en “un aumento constante da súa presenza en zonas habitadas, achegándose cada vez máis ás parroquias e vivendas particulares, onde os animais buscan alimento con total habituación aos humanos”.
La moción también pone el foco en los accidentes de tráfico provocados, contabilizando en Galicia “preto de 3.800 anuais”, y remarca que las administraciones locales no pueden hacer frente en solitario a este problema “que excede claramente as súas competencias e capacidades”. Por todo ello, reclaman al gobierno gallego “actuar de maneira inmediata e contundente”.