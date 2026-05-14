El homenaje a Castelao de Afundación podrá visitarse en Pontedeume hasta el 14 de junio

Un instante de la inauguración de la muestra en Pontedeume Afundación

La Casa da Cultura de Pontedeume acogió este jueves la inauguración de la muestra ‘Castelao grafista (facsímile)’, una propuesta cultural impulsada conjuntamente por el Concello, Abanca y Afundación. El evento de apertura contó con la presencia de las concejalas Alejandra Bellón y Ángela Piñeiro, además de diversos responsables de la entidad financiera y de su obra social. Cabe señalar que la iniciativa se enmarca dentro del programa ‘Corrente cultural’, un proyecto que busca dinamizar el panorama artístico gallego llevando exposiciones de alto valor histórico a los distintos municipios de la comunidad.

Así las cosas, la exposición ofrece un recorrido por la evolución artística y ética de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A través de una selección de facsímiles procedentes de las colecciones de Abanca y Afundación, la muestra revela cómo el intelectual de Rianxo transformó sus recursos plásticos en herramientas de denuncia social y política.

El itinerario expositivo pone especial énfasis en el periodo que se inicia en 1924, momento en el que sus colaboraciones en cabeceras de prensa empezaron a mostrar una crítica cada vez más ácida y comprometida con la realidad de su tiempo.

A lo largo del recorrido, se pueden contemplar obras como las ilustraciones de ‘Cousas da vida’ o los álbumes de guerra ‘Galicia mártir’ (1937), ‘Atila en Galicia’ (1937) y ‘Milicianos’ (1938).

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Uno de los puntos más significativos de la exhibición es la referencia a ‘A derradeira leición do mestre’, óleo que Castelao finalizó en el exilio en 1945 y considerado su testamento pictórico, en el que rinde un emotivo tributo a los maestros represaliados tras el golpe de Estado de 1936.

Además de las piezas gráficas, la exposición se complementa con retratos fotográficos, caricaturas y portadas de revistas que ayudan a contextualizar la figura de un autor, que supo fusionar la ilustración y el texto para articular un discurso de resistencia.

Aquellas personas que estén interesadas podrán disfrutar de esta muestra hasta el 14 de junio, de martes a domingo, en un horario de tarde, desde las 19.00 hasta las 21.00 horas.