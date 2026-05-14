El homenaje a Castelao de Afundación podrá visitarse en Pontedeume hasta el 14 de junio
La exposición se compone de una selección rigurosa de obras que muestran su compromiso ético, social y político
La Casa da Cultura de Pontedeume acogió este jueves la inauguración de la muestra ‘Castelao grafista (facsímile)’, una propuesta cultural impulsada conjuntamente por el Concello, Abanca y Afundación. El evento de apertura contó con la presencia de las concejalas Alejandra Bellón y Ángela Piñeiro, además de diversos responsables de la entidad financiera y de su obra social. Cabe señalar que la iniciativa se enmarca dentro del programa ‘Corrente cultural’, un proyecto que busca dinamizar el panorama artístico gallego llevando exposiciones de alto valor histórico a los distintos municipios de la comunidad.
Así las cosas, la exposición ofrece un recorrido por la evolución artística y ética de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A través de una selección de facsímiles procedentes de las colecciones de Abanca y Afundación, la muestra revela cómo el intelectual de Rianxo transformó sus recursos plásticos en herramientas de denuncia social y política.
El itinerario expositivo pone especial énfasis en el periodo que se inicia en 1924, momento en el que sus colaboraciones en cabeceras de prensa empezaron a mostrar una crítica cada vez más ácida y comprometida con la realidad de su tiempo.
A lo largo del recorrido, se pueden contemplar obras como las ilustraciones de ‘Cousas da vida’ o los álbumes de guerra ‘Galicia mártir’ (1937), ‘Atila en Galicia’ (1937) y ‘Milicianos’ (1938).
Uno de los puntos más significativos de la exhibición es la referencia a ‘A derradeira leición do mestre’, óleo que Castelao finalizó en el exilio en 1945 y considerado su testamento pictórico, en el que rinde un emotivo tributo a los maestros represaliados tras el golpe de Estado de 1936.
Además de las piezas gráficas, la exposición se complementa con retratos fotográficos, caricaturas y portadas de revistas que ayudan a contextualizar la figura de un autor, que supo fusionar la ilustración y el texto para articular un discurso de resistencia.
Aquellas personas que estén interesadas podrán disfrutar de esta muestra hasta el 14 de junio, de martes a domingo, en un horario de tarde, desde las 19.00 hasta las 21.00 horas.