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Pontedeume

Pontedeume edificará en la parcela de los antiguos almacenes de Sarmiento el nuevo auditorio

El Concello dio el visto bueno a la habilitación del crédito necesario en el pleno del mes de abril

Redacción
13/05/2026 17:40
Antiguos almacenes del parque Sarmiento
Antiguos almacenes del parque Sarmiento
Concello
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El Ayuntamiento de Pontedeume hizo público este miércoles el cierre del acuerdo para comprar los antiguos almacenes del parque Sarmiento, con el objetivo de demolerlos y edificar en la parcela el nuevo auditorio municipal.

“Tras ter aprobado no pleno do pasado mes de abril a habilitación de crédito, xa podemos anunciar, por fin, que temos pechado o pacto para mercar este edificio”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández, en un video grabado frente a la edificación que el Concello compartió en sus redes sociales.

Así las cosas, el Consistorio apunta que, tras la adquisición, se reorganizará la parcela y se pondrá fin “a unha edificación ruinosa, que ademais afea unha das principais entradas á vila”, indicó Fernánez, calificando el proyecto del nuevo auditorio como “unha infraestrutura moi demandada por todo o tecido cultural e asociativo” de Pontedeume.

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