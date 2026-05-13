Pontedeume edificará en la parcela de los antiguos almacenes de Sarmiento el nuevo auditorio

Antiguos almacenes del parque Sarmiento Concello

El Ayuntamiento de Pontedeume hizo público este miércoles el cierre del acuerdo para comprar los antiguos almacenes del parque Sarmiento, con el objetivo de demolerlos y edificar en la parcela el nuevo auditorio municipal.

“Tras ter aprobado no pleno do pasado mes de abril a habilitación de crédito, xa podemos anunciar, por fin, que temos pechado o pacto para mercar este edificio”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández, en un video grabado frente a la edificación que el Concello compartió en sus redes sociales.

Así las cosas, el Consistorio apunta que, tras la adquisición, se reorganizará la parcela y se pondrá fin “a unha edificación ruinosa, que ademais afea unha das principais entradas á vila”, indicó Fernánez, calificando el proyecto del nuevo auditorio como “unha infraestrutura moi demandada por todo o tecido cultural e asociativo” de Pontedeume.