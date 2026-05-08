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Pontedeume

Pontedeume culmina su nueva regulación de Viviendas de Uso Turístico

Su presencia representa el 2,6% en el casco urbano

Redacción
08/05/2026 18:48
Reunión del equipo redactor y el gobierno eumés
Reunión del equipo redactor y el gobierno eumés
Concello
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Pontedeume ha culminado la redacción de la nueva regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la localidad, un documento base que se presentará próximamente por Registro. A partir de ese momento, se procederá a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para su inclusión.

“Trátase de regular a actividade económica e ordear o crecemento deste tipo de vivendas, garantindo que os usos turísticos sexan compatibles coas necesidades da veciñanza”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández.

Pontedeume avanza en la regulación de Viviendas de Uso Turístico en la localidad

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Desde el Consistorio explican que este texto llega tras un estudio inicial sobre el impacto en el parque de viviendas. El edil Daniel Ríos incidió en que se trata de un paso “necesario e imprescindible para a redacción desta modificación e a conseguinte ordenanza, que irá na liña das xa aprobadas por cidades como A Coruña ou Santiago”. Cabe señalar que dicho estudio concluyó que la presencia de las VUT en el municipio representa menos del 1%, alcanzando el 2,6 en el casco urbano.

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