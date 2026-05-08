Pontedeume culmina su nueva regulación de Viviendas de Uso Turístico

Reunión del equipo redactor y el gobierno eumés Concello

Pontedeume ha culminado la redacción de la nueva regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la localidad, un documento base que se presentará próximamente por Registro. A partir de ese momento, se procederá a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para su inclusión.

“Trátase de regular a actividade económica e ordear o crecemento deste tipo de vivendas, garantindo que os usos turísticos sexan compatibles coas necesidades da veciñanza”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández.

Pontedeume avanza en la regulación de Viviendas de Uso Turístico en la localidad Más información

Desde el Consistorio explican que este texto llega tras un estudio inicial sobre el impacto en el parque de viviendas. El edil Daniel Ríos incidió en que se trata de un paso “necesario e imprescindible para a redacción desta modificación e a conseguinte ordenanza, que irá na liña das xa aprobadas por cidades como A Coruña ou Santiago”. Cabe señalar que dicho estudio concluyó que la presencia de las VUT en el municipio representa menos del 1%, alcanzando el 2,6 en el casco urbano.