Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

El PSOE reclamará en la Cámara gallega apoyo al marisqueo y las artes menores de Pontedeume

El alcalde y secretario provincial, Bernardo Fernández, califica de "grave" la situación

Redacción
07/05/2026 19:19
Imagen de archivo de actividad marisquera en la ría de Pontedeume
Imagen de archivo de actividad marisquera en la ría de Pontedeume
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El PSdeG-PSOE presentará en la Cámara gallega una batería de iniciativas relacionadas con la época que está viviendo el sector marisquero y de artes menores en la ría de Pontedeume. En este sentido, el alcalde y secretario provincial de la formación, Bernardo Fernández, incide en que la situación es “grave” y censura que el ejecutivo autonómico “non adoptou ningún tipo de medida encamiñada a establecer axudas ante a paralización dunha actividade decretada pola propia Xunta”.

La Cofradía de Pescadores de Pontedeume reclama el paro biológico para el que se les deniegan ayudas

Más información

Por su parte, el diputado Aitor Bouza explica que la medida parte de un encuentro con la Cofradía de Pescadores. Los socialistas reclamarán líneas de apoyo específicas y la creación de “unha mesa de negociación real” con los sectores implicados, además del compromiso de la Consellería con unas “medidas xustas e equilibradas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Imagen de archivo de actividad marisquera en la ría de Pontedeume

El PSOE reclamará en la Cámara gallega apoyo al marisqueo y las artes menores de Pontedeume
Redacción
Actividade na biblioteca de Narón, unha das beneficiarias

Máis dunha quincena de centros bibliotecarios das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal reciben axuda para actividades
Redacción
El ideal gallego

El Concello de Pontedeume advierte de la necesidad de limpiar terrenos y solares antes del 31 de mayo
Redacción
La delegada territorial visitó una vivienda beneficiaria en Pontedeume

Las ayudas del IGVS para compra de vivienda dejaron en Ferrolterra más de 600.000 euros
Redacción