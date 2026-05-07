El PSOE reclamará en la Cámara gallega apoyo al marisqueo y las artes menores de Pontedeume

Imagen de archivo de actividad marisquera en la ría de Pontedeume Jorge Meis

El PSdeG-PSOE presentará en la Cámara gallega una batería de iniciativas relacionadas con la época que está viviendo el sector marisquero y de artes menores en la ría de Pontedeume. En este sentido, el alcalde y secretario provincial de la formación, Bernardo Fernández, incide en que la situación es “grave” y censura que el ejecutivo autonómico “non adoptou ningún tipo de medida encamiñada a establecer axudas ante a paralización dunha actividade decretada pola propia Xunta”.

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Por su parte, el diputado Aitor Bouza explica que la medida parte de un encuentro con la Cofradía de Pescadores. Los socialistas reclamarán líneas de apoyo específicas y la creación de “unha mesa de negociación real” con los sectores implicados, además del compromiso de la Consellería con unas “medidas xustas e equilibradas”.