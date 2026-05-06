Las ayudas del IGVS para compra de vivienda dejaron en Ferrolterra más de 600.000 euros

La delegada territorial visitó una vivienda beneficiaria en Pontedeume Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este miércoles un piso en la calle Virtudes del concello de Pontedeume, cuya ocupante ha sido beneficiaria de la convocatoria del año pasado –con una cuantía en torno a los 8.000 euros– de las ayudas del programa autonómico para la adquisición de vivienda del Instituto Gallego de Vivenda e Solo (IGVS).

La delegada explicó en su visita a la villa la apertura de una nueva edición del programa, que tiene el plazo de solicitudes abierto hasta el próximo 15 de noviembre.

Como indicó Aneiros, la actual convocatoria cuenta con un presupuesto de dos millones de euros y el ejecutivo gallego busca con esta iniciativa “fomentar o acceso á propiedade dunha vivenda, avanzando nas súas políticas neste ámbito que preocupa tanto á cidadanía”,

El programa cuenta con dos modalidades de ayudas, la primera de ellas dirigida a residencias ubicadas en el ámbito de un casco histórico, y la segunda a las que están calificadas definitivamente como vivienda protegida de protección autonómica de régimen general, especial o concertado.

Como se recoge en las bases de la convocatoria, podrán solicitar estas ayudas las personas mayores de edad que hayan suscrito un contrato privado o una escritura pública de adquisición de un domicilio con posterioridad al 15 de octubre de 2025.

La cuantía máxima que se puede percibir tendrá un límite del 20% del precio de adquisición de la vivienda, y estará entre los 10.800 euros y los 15.000 euros, para la modalidad de viviendas en cascos históricos, y entre los 12.000 euros y los 20.000 en la de viviendas protegidas.

La delegada territorial aprovechó para animar a la ciudadanía a solicitar estas ayudas económicas, que supusieron en la convocatoria del año pasado en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal una cuantía de más de 644.000 euros.