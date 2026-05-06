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Pontedeume

El Concello de Pontedeume advierte de la necesidad de limpiar terrenos y solares antes del 31 de mayo

De no cumplirse se impondrán sanciones

Redacción
06/05/2026 22:18
Evitar incendios forestales es el objetivo
Cedida
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El Concello de Pontedeume ha hecho público un bando alertando de la necesidad de que los propietarios de fincas y solares mantengan estas en buen estado y libres de elementos de riesgo, ante la llegada de la temporada estival proclive a los incendios forestales. 

Así las cosas, se establece un plazo que culmina el 31 de mayo y se indican una serie de requisitos que deben cumplir tanto si se es propietario como si se tienen el terreno en usufructo o arrendado. Habrá, de este modo, que mantener los terrenos en un adecuado estado de limpieza y con la masa vegetal cortada, como recogen las ordenanzas.

En las franjas de gestión de biomasa, además, la medida será obligatoria en una franja de 50 metros perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable, alrededor de las edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, cámpings, gasolineras, parques e instalaciones industriales situados a menos de 400 metros de los montes y alrededor de las edificaciones aisladas destinadas a personas, en suelo rústico, localizadas a más de 400 metros del monte.

No podrá haber especies plantadas como eucalipto, pino, acacia negra, mimosa o toxos, entre otras.

De no cumplirse los plazos establecidos por parte de los propietarios o beneficiarios de las propiedades, el Concello eumés procederá a la tramitación de las órdenes de ejecución que sen pertinentes, con los procedimientos sancionadores que correpondan.

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