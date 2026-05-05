Miles de escolares regalan aplausos y vítores a los agentes de la Guardia Civil en una exhibición de su potencial

La visita al helicóptero fue de lo más comentado entre los escolares Jorge Meis

“Yo cuando sea mayor tengo claro que voy a pilotar uno de esos”. Así se dirigía un alumno del Colegio Couceiro Freijomil a sus compañeros, este martes, durante la exposición de material y unidades de la Guardia Civil, que se desarrolló durante todo el día en el pabellón de A Casqueira, en Pontedeume, en relación con el helicóptero que llevó a la villa eumesa el equipo Pegaso de la Guardia Civil, encargado del control, vigilancia y protección del espacio aéreo inferior, con uno de sus modelos, que causó sensación entre alumnado y también profesorado. “La verdad es que impresiona su tamaño aquí abajo”, indicaba un profesor a uno de los responsables del helicóptero.

Lamentablemente el acceso al interior de la nave estaba prohibido, pese a que muchos de los alumnos de los diferentes centros pedían poder sentarse en uno de los asientos. “No os podemos dejar entrar porque sois muchos y algunos muy brutos y aquí dentro hay que andar con mucho cuidado”, explicaba uno de los pilotos a aquellos que pedían disfrutar más de cerca del aparato.

El grupo especialista de rescate en montaña durante su exhibición Jorge Meis

Lo cierto es que estudiantes y docentes disfrutaron de una actividad que busca dar a conocer la acción de la Guardia Civil a través de sus numerosas unidades y también los medios con los que cuentan en su día a día. La actividad reunió a unos 2.000 escolares procedentes de 35 centros de la zona del Eume, dejando el pabellón de A Casqueira muy reducido para una actividad de gran repercusión como esta.

Cabe destacar que la cita tenía un fin solidario y se recaudaron alimentos no perecederos para la entidad Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, que recogió muchos kilos de ayuda.

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Los colegios fueron llegando en los tres turnos matinales que se dispusieron y ya por la tarde se abrió el espacio a los ciudadanos que quisieron conocer el trabajo de la Guardia Civil y sus unidades, entre las que destacaron los GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas), el Greim (Grupo de rescate e intervención en montaña), el Gedex (Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y NRBQ), la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia), el Laboratorio de Criminalística, el Seprona, la Pafif (Patrulla Fiscal y Fronteras), el Equipo Pegaso, el Grupo Cinológico (perros de detección de drogas, explosivos y búsqueda y localización de persoas), la unidad de Tráfico y también se habilitó un espacio para la Policía Local eumesa con parte de los recursos que emplean en su día a día.

El pabellón se quedó pequeño para acoger a tanta gente Jorge Meis

Cada turno comenzó con una demostración práctica de los equipos allí dispuestos, pudiendo presenciar labores de detección de explosivos y simulacros de rescate llevado a cabo por el equipo de montaña, así como intervenciones de la unidad cinológica.

Exhibiciones

Tras las demostraciones, con un gran despliegue por toda la pista deportiva eumesa, los escolares podían dejar las gradas o el lugar en el que estaban dispuestos para conocer cada una de las unidades, donde los agentes respondían a todas las preguntas que iban surgiendo. “¿Esto es un radar?, a mi padre no le gusta nada, sois un poco malos que ponéis muchas multas con eso, que es muy pequeño y no se ve”, indicaba una niña a un agente del destacamento de Tráfico. Precisamente el radar móvil fue uno de los elementos que mayor interés despertó en esta unidad.

Del resto, destacar especialmente los canes desplazados al pabellón de A Casqueira para las exhibiciones, que recibieron abrazos y besos de los más pequeños, entusiasmados con su presencia allí y con su saber hacer para localizar a un ‘malo’ entre una serie de tiendas de campaña.

Pontedeume. Pabellón da Casqueira hay exhibición de medios de la Guardia Civil Jorge Meis

Otro momento que se vivió con gran intensidad fue la intervención de los Tedax, tras dejar un sospechoso una mochila abandonada en medio de la pista, que desactivaron con ayuda del dron. Asimismo, la persecución y posterior detección por parte de la Usecic del individuo que colocó el explosivo generó gran algarabía en el espacio, con gritos señalando el lugar en el que se hallaba el caco y muchos aplausos una vez fue detenido por los agentes de esta unidad.

No menos impactante fue ver intervenir al equipo del Greim, simulando un rescate de una persona herida en un entorno abrupto en la montaña, donde interviene esta unidad. Con la ayuda de cuerdas y arneses lograron subir a lo alto del techo del pabellón a la persona dañada que posteriormente bajaron con otra cuerda a modo de tirolina.

La detención del "caco" fue de lo más aplaudido y jaleado por la grada Jorge Meis

Asimismo, el traje de los Tedax, también causó furor entre el estudiantado. Por su parte, los de menos edad disfrutaron especialmente con los dibujos dispuestos en una de las mesas, que se podían llevar a sus casas o colorear allí mismo, y con los carnés expedidos al momento con su nombre y huella dactilar.

Balance Plan Director

La actividad, organizada por la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, está enmarcada en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos. Una iniciativa del Ministerio de Interior, que se impulsó para prevenir casos de acoso, drogas, violencia de género, entre otros, a través de diferentes acciones de formación, vigilancia policial y colaboración entre fuerzas de seguridad como policía Nacional, Guardia Civil, profesorado y familias.

El subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, hizo balance sobre el asunto durante su visita al recinto, donde estuvo acompañado por el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández y el jefe de la comandancia coruñesa del Instituto Armado, el coronel Fernando Pedreira. Así, puso en valor las cifras alcanzadas el año pasado, con la participación en estas exhibiciones de 349 centros escolares de la provincia, lo que supuso un incremento del 5% con respecto a los datos de 2024. Así, informó que 49.028 personas en total participaron en las actividades del Plan Director en 2025, de las que 45.762 fueron estudiantes, 2.000 docentes y 1.266 familias, lo que representó un aumento “moi significativo” en lo relativo a alumnado (37·), profesorado (34%) y familias (50%).

Las autoridades también disfrutaron del despliegue de medios del Instituto Armado DG

En lo relativo a las intervenciones del pasado ejercicio, se realizaron 2.313 actuaciones, de las que 2.252 fueron charlas y 61 actividades complementarias, un 15% más que en 2024. Las temáticas más demandadas fueron TIC-Ciberseguridad (584 charlas) y Acoso/Ciberacoso (568), seguidas de Adicciones (347), Violencia sobre la Mujer (174) y Prevención de delitos sexuales (126). También ganaron relevancia cuestiones como los delitos de odio, la seguridad vial o la protección de datos.

Asimismo, los profesionales de Guardia Civil y Policía Nacional realizaron 6.135 vigilancias en 282 centros educativos y desactivaron tres puntos de venta de droga en entornos escolares.

El subdelegado destacó la implicación del sistema educativo en la detección y prevención de estas situaciones en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y señaló que “os resultados avalan o bo funcionamento do programa e a súa utilidade para a sociedade”. Además, hizo hincapié en el hecho de que “é esencial chegar á cidadanía, e especialmente á mocidade, o labor e os recursos da Garda Civil xa que permite coñecer de preto o seu traballo, fomentar a cultura da seguridade e transmitir valores fundamentais para a convivencia”.