La Guardia Civil exhibe todo su potencial ante 2.000 escolares y ciudadanos en Pontedeume

Unha exhibición celebrada en As Somozas el año pasado

Pontedeume será el escenario hoy de una exhibición solidaria de medios de la Guardia Civil. Se trata de un acto en beneficio de la organización Solidaridade Galega con Pobo Saharaui, que también estará presente en el pabellón de A Casqueira, donde se desarrollará el acto durante toda la jornada.

El evento es para escolares por la mañana y para público en general por la tarde

Durante el evento se realizarán exhibiciones dinámicas por parte del Servicio Cinológico, Greim y Usecic, en varias tandas. La primera de ellas será de 10 a 14 horas, donde está previsto que tomen parte los centros escolares, con previsión de que asistan más de 2.000 alumnos y alumnas de diferentes edades. Ya por la tarde, la muestra se abrirá a público en general de 16.00 a 18.00 horas. Además, habrá exhibiciones dinámicas a las 10.30, 12.30 y 16.30 horas por parte de numerosas unidades del Instituto Armado.

Entrega de comida

Solidaridade Galega co pobo saharaui

Desde la organización animan a la ciudadanía que vaya a asistir a la exhibición a que aporten alimentos no perecederos para colaborar con la causa solidaria que promueven junto a Solidaridade Galega co Pobo Saharui, que no es otra que prestar soporte a los refugiados que viven en el desierto del Sáhara. Así, piden a los asistentes que aporten su grano de arena en forma de alimentos.