Merca Queixo de Pontedeume marca récord de asistencia con más de 15.000 visitantes

Pontedeume Feira do Queixo Daniel Alexandre

Más de 15.000 personas. Es la cifra de asistentes que maneja el Concello de Pontedeume tras la celebración, el pasado fin de semana, de la segunda edición de Merca Queixo, un evento que combinó los puestos de venta de este producto lácteo con degustaciones, catas, demostraciones culinarias, charlas, música y propuestas musicales.

“Queremos darlles as grazas ás queixerías, asistentes, patrocinadores e todas as persoas que colaboraron para que volvese ser un éxito. A acollida foi extraordinaria e demostra que esta feira xa é unha das datas máis importantes do ano para o municipio”, aseveró la concejala de Turismo e Promoción Económica, Ángela Piñeiro.

La edila puso en valor la capacidad de esta cita para “poñer en valor o traballo dos produtores, a cultura do queixo. Este ano demos un paso máis e xa estamos traballando na próxima edición, que chegará con novas sorpresas e melloras para seguir medrando”, remarcó.

Galería Sabor e bo tempo no 'Merca Queixo' de Pontedeume Ver más imágenes

Desde la organización destacan de la pasada edición la cata especial sobre las cuatro denominaciones de origen protegida de Galicia, así como la vertiente solidaria de Merca Queixo, logrando recaudar, por medio de una puja, más de 1.000 euros destinados a la delegación eumesa de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El Ayuntamiento pone el foco, además, en los comentarios positivos que les han trasladado las queserías y especialistas participantes.

“Xa é moito máis ca unha feira gastronómica. É unha cita que fala de Pontedeume, da nosa capacidade para atraer visitantes, dinamizar a hostalería e o comercio local, e crear arredor do produto unha experiencia que queda na memoria da xente”, aseveró por su parte el alcalde, Bernardo Fernández, apuntando que “superar as 15.000 persoas é unha responsabilidade e un estímulo para seguir mellorando”.