Pontedeume se rinde al queso y firma una exitosa primera jornada de su ‘Merca Queixo’, que sigue este domingo

El público pudo catar una gran variedad de quesos Daniel Alexandre

“Un inicio fantástico para unha fin de semana pensada para compartir , descubrir e apoiar o comercio local”. Así valoraban desde el Concello de Pontedeume la primera jornada de la segunda edición de ‘Merca Queixo’, la cita gastronómica que se desplegó desde este sábado en la Alameda de Raxoi y que continúa este domingo ofreciendo un completo programa de actividades en torno a uno de los productos estrella de la gastronomía.

El público respondió a las propuestas de este primer capítulo de la cita, que les brindó la oportunidad de acudir a demostraciones protagonizadas por Nair González, del restaurante Muelle 43, o la cata técnica ‘Denominacións de Orixe de Galicia’.

También hubo degustaciones y charlas a cargo de Aitor Vega, Isabel Lozano, Tomás Rodríguez y Ana Belén González, además de la puesta de largo de diferentes queserías, como Goine Berria, Gandería Quintián, Ojos del Guadiana, Pazo de Anzuxao, Castelo Brañas y Dona Cobiña.

Galería Sabor e bo tempo no 'Merca Queixo' de Pontedeume Ver más imágenes

Asimismo, durante todo el día hubo actividades complementarias, como el taller infantil de elaboración de queso o la música, que estuvo a cargo de Cantos de Taberna de Airiños do Eume y de Silbarda, así como de AFC Orballo, rematando con una puja solidaria y sorteo de cestas.

Mucho más este domingo

Este domingo el recinto abre a las 11.00 y media hora después ya está programada, en los jardines de la Casa da Cultura, otra demostración de Nair González —repite a las 14.00—, además de un taller infantil de elaboración de chapas. Habrá música con Os Roleses- Gaiteiros de Urrós y Silbarda, con degustación de las queserías Doña Francisca y Queixos Feijoo (12.00), con ‘showcooking’ de Antonio Amendedo, de Pazo de Mondoi (13.00).

También habrá una sesión a cargo de la Cooperativa Larega sobre innovación y cooperativismo en la producción agroalimentaria (13.00) y otra sobre chocolate con Tomás Rodríguez, de Oxoco (16.00). Rematará con concierto de Black (18.00) y sorteo de cestas de degustación (19.00).