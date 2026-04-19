Pontedeume marcha contra el cáncer

Pontedeume acogió una andaina contra el cáncer Jorge Meis

El domingo fue propicio para garantizar una masiva afluencia a la marcha solidaria de cinco kilómetros contra el cáncer que se celebró en Pontedeume, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer y el apoyo del Concello y entidades.

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Esta es una de las actividades que se celebró en la calle, pero también en Mugardos tuvo lugar una actividad con la misma finalidad, una comida en el Casino Mugardés.