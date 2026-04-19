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Pontedeume

Pontedeume marcha contra el cáncer

La villa celebró una mutitudinaria andaina solidaria

Redacción
19/04/2026 22:08
Pontedeume andaina contra el cáncer
Pontedeume acogió una andaina contra el cáncer
Jorge Meis
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El domingo fue propicio para garantizar una masiva afluencia a la marcha solidaria de cinco kilómetros contra el cáncer que se celebró en Pontedeume, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer y el apoyo del Concello y entidades.

Galería

Las imágenes de la andaina solidaria contra el cáncer en Pontedeume

Pontedeume andaina contra el cáncerVer más imágenes

Esta es una de las actividades que se celebró en la calle, pero también en Mugardos tuvo lugar una actividad con la misma finalidad, una comida en el Casino Mugardés.

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