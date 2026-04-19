Pontedeume
Pontedeume marcha contra el cáncer
La villa celebró una mutitudinaria andaina solidaria
El domingo fue propicio para garantizar una masiva afluencia a la marcha solidaria de cinco kilómetros contra el cáncer que se celebró en Pontedeume, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer y el apoyo del Concello y entidades.
Esta es una de las actividades que se celebró en la calle, pero también en Mugardos tuvo lugar una actividad con la misma finalidad, una comida en el Casino Mugardés.