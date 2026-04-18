Pontedeume celebra el próximo fin de semana la segunda edición del ‘Merca Queixo’

Anterior edición de Merca Queixo Daniel Alexandre

‘Merca Queixo’, la feria dedicada a este producto que organiza el Concello de Pontedeume, vuelve los próximos 25 y 26 de abril en la alameda de Raxoi, convirtiendo por segunda vez la villa en un punto de encuentro para profesionales, productores y público en torno al sector quesero.

El regidor local, Bernardo Fernández Piñeiro, destacó de esta segunda edición que “refórzase cunha programación completa e de calidade, que pon en valor o traballo dos produtores e converte Pontedeume nun referente arredor do queixo durante esa fin de semana”.

La programación se desarrollará durante todo el sábado y el domingo, con un enfoque que combina divulgación, gastronomía y ocio. La concejala de Turismo e Promoción Económica, Ángela Piñeiro Carrera, destacó que “o programa combina propostas para todos os públicos, dende actividades especializadas ata opcións máis lúdicas, co obxectivo de atraer tanto á veciñanza como a persoas visitantes e dinamizar o municipio”.

La feria abrirá el sábado a las 10.30 horas y el domingo a las 11.30 horas, ofreciendo desde ese momento diversas actividades en distintos espacios como la alameda de Raxoi, la Casa da Cultura, la Praza Real y el Mercado Municipal.

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Entre las propuestas gastronómicas destacan los showcookings de Nair González, al frente del Restaurante Muelle 43, que protagonizará varias sesiones a lo largo de las dos jornadas. La programación se completa el domingo con la presencia de Antonio Amendedo, del Pazo de Mondoi, con un showcooking a las 13.00 horas en la Praza Real.

La feria contará también con un amplio programa de catas y presentaciones de queserías. El sábado participarán, entre otras, Goine Berria, Ganadería Quintián, Ojos del Guadiana, Pazo de Anzuxao, Castelo Brañas y Dona Cobiña, mientras que el domingo tendrá lugar la presentación y degustación de las queserías Doña Francisca y Queixos Feijoo.

La programación incluirá una cata técnica con inscripción previa sobre Denominacións de Orixe de Galicia con charlas y degustaciones, en la que además se abordarán otras temáticas complementarias como el chocolate o el cooperativismo agroalimentario.

La programación se completa con actuaciones musicales en las calles y plazas de la villa, con la participación de grupos musicales y actividades dirigidas al público infantil, como talleres de elaboración de queso o personalización de chapas, que se desarrollarán en la alameda de Raxoi en diferentes horarios a lo largo del fin de semana.

Entre las iniciativas destacadas de esta edición sobresale la subasta solidaria de quesos singulares que no estarán la venta en la feria. Está actividad tendrá lugar el sábado por la tarde y la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontedeume. También se celebrarán sorteos de cestas.

Durante toda la jornada del sábado se desarrollará la propuesta “Stories con sabor”, una ruta quesera por los puestos de la feria que contará con la participación de Marta Medrán, experta en maridaje y cata de queso. Además, la feria se extenderá a la hostelería local con degustaciones en diferentes establecimientos de la villa.