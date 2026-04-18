‘O Son dos Arrieiros’ incluye a Pontedeume en sus once conciertos por Galicia

Estrogenuinas estarán con Pava en Pontedeume en el ciclo de conciertos Cedida

El nuevo ciclo de conciertos ‘O Son dos Arrieiros’, que recorrerá distintas salas gallegas entre mayo y noviembre con una propuesta que conecta artistas, espacios y públicos a lo largo del territorio, con directos de once solistas y grupos y el apoyo de la Xunta de Galicia, recalará en Pontedeume en esta primera edición.

Se trata de una programación continuada, destinada a favorecer la circulación de artistas y contribuir a la creación de público alrededor de una red de espacios fundamentales para la escena gallega.

Inspirado en el camino compartido de los arrieros, el ciclo propone un recorrido simbólico y real por la geografía gallega a través de seis citas musicales en Viveiro, Santiago de Compostela, Vilanova de Arousa, Pontedeume, Boiro y Cambados.

Su vocación se centra en acompañar el talento emergente en su tránsito natural desde las salas hacia escenarios de mayor capacidad, entendiendo ese proceso como una pieza clave para mantener el sector.

El cartel de 2026 de ‘O Son dos Arrieiros’ comenzará el 16 de mayo, incluyendo nuevas voces y proyectos consolidados, en la sala La Conservera, en Viveiro, con Tona e Grande Amore; el 2 de octubre se trasladará al Riquela Club, en Santiago de Compostela, con Dani Cornes y Santi Araújo; el 17 de octubre será el turno de A Cofradía, en Vilanova de Arousa, con Cora Yako y Familia Caamagno; el 14 de noviembre la cita será en el Guión Clube, en Pontedeume, con Pava y Estrogenuinas; el 21 de noviembre en A Pousada da Galicia Imaxinaria, en Boiro, con Agoraphobia y Bala; y el 29 de noviembre en Krazzy Kray, en Cambados, con Copos de Avena.