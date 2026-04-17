Abalde visitó el Torreón dos Andrade, en fase de licitación, que se rehabilitará con la ayuda económica del 2% cultural

Visita del subdelegado de Gobierno a Pontedeume Cedida

El 2% cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana permitirá recuperar el torreón de los Andrade, una construcción declarada Bien de Interés Cultural que ayer fue visitada por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, acompañado del alcalde de la localidad, Bernardo Fernández, y la concejala de Turismo, Ángela Piñeiro, para conocer de primera mano la situación actual de este emblemático inmueble que será objeto de restauración y rehabilitación integral.

Durante la visita, Abalde puso en valor el compromiso del Gobierno con la conservación del patrimonio histórico, destacando la inversión prevista a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En total, aporta más de 273.000 euros, mientras que el Concello de Pontedeume contribuirá a la actuación con más de 91.000 euros.

El subdelegado destacó que esta iniciativa es una muestra clara del compromiso “coa protección e posta en valor do noso patrimonio histórico” y la obra, que está en fase de licitación, contempla una intervención integral centrada principalmente en la restauración de la cubierta y en el avance de la envolvente del edificio.

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Entre las actuaciones previstas se incluye la retirada y sustitución de las capas deterioradas de la terraza para solucionar problemas estructurales y de humedad, así como la restauración de las fachadas mediante morteros de cal que mejoran la protección y la transpirabilidad de los muros.

Además, se llevarán a cabo acciones complementarias como la restauración de las carpinterías exteriores y la renovación de elementos interiores, con el objetivo de mejorar la habitabilidad, la seguridad y la eficiencia energética del inmueble, manteniendo sus usos actuales como Centro de Interpretación de los Andrade.

Julio Abalde subrayó que esta actuación permitirá reforzar la puesta en valor del Torreón dos Andrade como recurso cultural y turístico, contribuyendo a la dinamización y revitalización del casco histórico de Pontedeume, al tiempo que garantiza la conservación de uno de los elementos patrimoniales más singulares de Galicia.

El representante del Gobierno hizo además hincapié en que “non só falamos de preservar a nosa historia, senón tamén de impulsar o desenvolvemento local, dinamizar o turismo e reforzar a identidade cultural de vilas como Pontedeume”.