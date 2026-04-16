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Pontedeume

Pontedeume lleva este mes a pleno la asignación económica para mejorar el cementerio

La primera fase del proyecto supondrá el empedrado en granito de las inmediaciones de la capilla

Redacción
16/04/2026 21:35
Imagen de archivo del camposanto eumés
Imagen de archivo del camposanto eumés
Emilio Cortizas
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El gobierno de Pontedeume informó este jueves de que llevará al pleno de fin de mes la consignación económica para pavimentar y mejorar distintas zonas del cementerio municipal, una actuación que desde el Concello califican de “moi demandada pola veciñanza”.

Esta intervención supondrá el inicio de un proyecto que se ejecutará por fases y que busca acondicionar de manera progresiva el camposanto, “mellorando a súa conservación, a súa imaxe e tamén o tránsito das persoas usuarias nun lugar de especial valor simbólico e patrimonial”, expone el Consistorio.

El regidor, Bernardo Fernández, apunta que en este primer periodo los trabajos implicarán el empedrado de granito de las inmediaciones de la capilla y de dos pasillos superiores. “Haberá dúas fases máis para pouco a pouco amañar todos os corredores deste emblemático lugar da nosa vila”, expone. Desde el Ayuntamiento inciden en que el objetivo es actuar “de maneira sostida e continuada no tempo” para garantizar un mejor estado de conservación del cementerio.

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