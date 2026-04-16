Pontedeume lleva este mes a pleno la asignación económica para mejorar el cementerio

Imagen de archivo del camposanto eumés Emilio Cortizas

El gobierno de Pontedeume informó este jueves de que llevará al pleno de fin de mes la consignación económica para pavimentar y mejorar distintas zonas del cementerio municipal, una actuación que desde el Concello califican de “moi demandada pola veciñanza”.

Esta intervención supondrá el inicio de un proyecto que se ejecutará por fases y que busca acondicionar de manera progresiva el camposanto, “mellorando a súa conservación, a súa imaxe e tamén o tránsito das persoas usuarias nun lugar de especial valor simbólico e patrimonial”, expone el Consistorio.

El regidor, Bernardo Fernández, apunta que en este primer periodo los trabajos implicarán el empedrado de granito de las inmediaciones de la capilla y de dos pasillos superiores. “Haberá dúas fases máis para pouco a pouco amañar todos os corredores deste emblemático lugar da nosa vila”, expone. Desde el Ayuntamiento inciden en que el objetivo es actuar “de maneira sostida e continuada no tempo” para garantizar un mejor estado de conservación del cementerio.