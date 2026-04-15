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Pontedeume

Pontedeume y el Gobierno abordan el avance de las obras de rehabilitación del puente de piedra

Julio Abalde y Bernardo Fernández mantuvieron un encuentro, a petición del Concello 

Redacción
15/04/2026 21:38
Julio Abalde y Bernardo Fernández, en Pontedeume
Julio Abalde y Bernardo Fernández, en Pontedeume
Cedida
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El subdelegado del Ejecutivo central en A Coruña, Julio Abalde, mantuvo un encuentro con el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, para abordar la rehabilitación del puente de piedra. “Esta actuación responde ao firme compromiso do Goberno de España coa mellora e conservación de infraestruturas viarias, especialmente aquelas que, como esta ponte, teñen un importante valor histórico e estratéxico”, aseveró Abalde durante la reunión, celebrada a petición del Concello. 

Cabe recordar que los trabajos, con una inversión de 6,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation –dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–, incluyen la ejecución de una nueva cimentación, la sustitución y ampliación del tablero y las aceras, la instalación de nuevas barandillas y sistemas de contención de vehículos y la reconstrucción de la sillería de la infraestructura, construida entre 1380 y 1386.

Obras puente Cabanas-Pontedeume

Claves sobre la rehabilitación del puente de piedra entre Pontedeume y Cabanas

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En la fase actual de los trabajos se está interviniendo en las aceras, en un tramo de 180 metros desde la glorieta de intersección de la N-651 con la AC-564, en Cabanas; unas tareas que no prevén cortes de carril.

Abalde se comprometió a que, cuando las obras impliquen una mayor afectación para el tránsito rodado, se acometerán en horario nocturno “sempre que os traballos o permitan”.

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