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Pontedeume

El Concello eumés culmina los trabajos de pavimentación y mejora en el lugar de A Regueira

Las tareas implicaron también el refuerzo de la acometida eléctrica por parte de Naturgy

Redacción
15/04/2026 21:41
A Regueira, en Pontedeume
A Regueira, en Pontedeume
Concello
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El Ayuntamiento de Pontedeume informó de la culminación de las obras de pavimentación y mejora en el lugar de A Regueira, en la parroquia de Andrade. Cabe recordar que la actuación implicó la renovación de medio kilómetro de vial, “xa que o firme se atopaba en mal estado”, expone el gobierno eumés. También se procedió a la mejora de la señalización, la limpieza de las cunetas y tajeas y la adecuación del sistema de drenaje de las mismas.

Además, las tareas implicaron el refuerzo de la acometida eléctrica por parte de la compañía Naturgy, “no marco dun plan que continuará ao longo deste ano 2026”, explicó el Concello. El alcalde, Bernardo Fernádez, destacó que se trata “dunha nova mellora nos camiños das parroquias do noso municipio, como as que rematamos nas últimas semanas no Camiño do Veliño de Centroña, no de San Cosme de Nogueirosa ou no do Covés, entre Nogueirosa e Andrade”.

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Por su parte, el responsable del departamento municipal de Urbanismo, Daniel Ríos, señaló que estas actuaciones se unen “a outras realizadas dende a nosa chegada ao goberno local, para mellorar a localidade dende o centro urbano ata todas as parroquias”.

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