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Pontedeume

Clausura en Pontedeume de la exposición ‘A fuxida do Bou Ramón’ y presentación del libro ‘Rotspanier’, de Juan Galán, este miércoles

Las actividades comienzan a las seis de la tarde y se prolongarán hasta la noche

Redacción
14/04/2026 22:21
exposición Memoria Histórica en Pontedeume
Inauguración de la muestra ‘A fuxida do Bou Ramón’
Jorge Meis
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Como culminación a ‘Abril, mes da memoria’, la Casa da Cultura de Pontedeume acoge este miércoles una visita guiada a las 18.00 de la muestra ‘A fuxida do Bou Ramón’, que se cierra una hora después. Además, Juan Galán presenta en el mismo lugar, a las 20.00, su libro ‘Rotspanier’, acompañado de la nieta del biografiado.

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