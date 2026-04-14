Pontedeume
Clausura en Pontedeume de la exposición ‘A fuxida do Bou Ramón’ y presentación del libro ‘Rotspanier’, de Juan Galán, este miércoles
Las actividades comienzan a las seis de la tarde y se prolongarán hasta la noche
Como culminación a ‘Abril, mes da memoria’, la Casa da Cultura de Pontedeume acoge este miércoles una visita guiada a las 18.00 de la muestra ‘A fuxida do Bou Ramón’, que se cierra una hora después. Además, Juan Galán presenta en el mismo lugar, a las 20.00, su libro ‘Rotspanier’, acompañado de la nieta del biografiado.