Pontedeume culmina la mejora de varios caminos en Centroña y Nogueirosa
Las tareas afectaron a los viales de O Veliño y San Cosme
El Ayuntamiento de Pontedeume informó en los últimos días de la finalización de varias intervenciones de mejora en viales de titularidad municipal de las parroquias de Centroña y Nogueirosa.
En la primera de ellas, los trabajos se centraron en la pavimentación del Camino de San Cosme. “Veñen a completar unha actuación integral no lugar, tras as obras de construción da nova rede de saneamento ao longo de todo o camiño, realizados o pasado ano, coas que se creou un servizo ata ese momento inexistente”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández, sobre la intervención.
Mientras, en Centroña las tareas supusieron la pavimentación y la adecuación de servicios –también con un nuevo sistema de pluviales– en O Veliño. En este caso, la inversión rondó los 70.000 euros y permitió cambiar la antigua red de saneamiento de hormigón por otra de PVC, “máis moderna e duradeira”, destaca el Consistorio.
La ejecución de la recogida de pluviales permitirá, asimismo, evitar problemas derivados de las lluvias y el nuevo aglomerado en caliente mejorar la accesibilidad y seguridad vial en la zona, expone el gobierno eumés.