Pontedeume culmina la mejora de varios caminos en Centroña y Nogueirosa

Estado del camino de O Veliño tras la actuación Concello

El Ayuntamiento de Pontedeume informó en los últimos días de la finalización de varias intervenciones de mejora en viales de titularidad municipal de las parroquias de Centroña y Nogueirosa.

En la primera de ellas, los trabajos se centraron en la pavimentación del Camino de San Cosme. “Veñen a completar unha actuación integral no lugar, tras as obras de construción da nova rede de saneamento ao longo de todo o camiño, realizados o pasado ano, coas que se creou un servizo ata ese momento inexistente”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández, sobre la intervención.

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Mientras, en Centroña las tareas supusieron la pavimentación y la adecuación de servicios –también con un nuevo sistema de pluviales– en O Veliño. En este caso, la inversión rondó los 70.000 euros y permitió cambiar la antigua red de saneamiento de hormigón por otra de PVC, “máis moderna e duradeira”, destaca el Consistorio.

La ejecución de la recogida de pluviales permitirá, asimismo, evitar problemas derivados de las lluvias y el nuevo aglomerado en caliente mejorar la accesibilidad y seguridad vial en la zona, expone el gobierno eumés.