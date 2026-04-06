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Pontedeume

Vuelven las obras al puente que une Cabanas y Pontedeume

Los trabajos no afectan al tráfico rodado del Ponte de Pedra

Redacción
06/04/2026 22:19
Obras puente Cabanas-Pontedeume
Obras en el puente Cabanas-Pontedeume
Jorge Meis
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Las obras del puente entre Cabanas y Pontedeume se retomaron en la jornada de este lunes, tras un largo parón de varios meses. 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica que los trabajos de rehabilitación del puente comienzan con la ejecución de las aceras a ambos lados, en un tramo de unos 180 metros, desde la glorieta de intersección de la N-651 con la AC-564, en el municipio de Cabanas.

Obras en el puente, el pasado mayo de 2025

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Está prevista la instalación de nuevos sistemas de drenaje y la renovación de los pretiles y el alumbrado público.

La afectación a la ciudadanía ha sido mínima, toda vez que no se prevén cortes en el carril de circulación.

Operarios en el puente, el pasado mes de mayo

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Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses e implican la limitación del tránsito peatonal y reducción del ancho de los carriles de circulación.

El presupuesto de la actuación está fijado en 6,77 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation, del Plan de Resiliencia.

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