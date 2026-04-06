Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

As imaxes de ‘A fuxida do Bou Ramón’ abren paso ao programa ‘Abril, mes da memoria’ en Pontedeume

Despois dunha ofrenda floral aos represaliados no cemiterio vello, convócase unha xornada que rematará coa presentación do último libro de Juan Galán

Redacción
06/04/2026 20:57
exposición Memoria Histórica en Pontedeume
Mostra fotográfica 'A fuxida do Bou Ramón'
Jorge Meis
Xa está dispoñible dende este luns na Casa da Cultura de Pontedeume a mostra fotográfica ‘A fuxida do Bou Ramón’, coa que a Asociación Memoria Histórica Democrática difunde a fazaña dos 27 homes republicanos que fuxiron por mar da ditadura franquista, dende Ares até a cidade francesa de La Rochelle. Esta exposición, así como a visita guiada que se propón o día 15, con previa inscrición, forman parte do programa ‘Abril, mes da memoria’, que continuará a próxima semana con outras actividades.

Coincidindo aínda coa exposición ‘A fuxida do Bou Ramón’ aberta, xa que o acto de clausura se celebrará na propia xornada do mércores 15, o martes 14, ás 19.00 horas, no cemiterio vello da vila realizarase unha ofrenda floral na lembranza das vítimas da represión.

Ao día seguinte, a actividade comezará ás 18.00 coa visita guiada, para a que é preciso inscribirse contactando no 981 433 039 ou culturapontedeume@yahoo.es, e continuará co peche da mostra ás 19.00.

Tamén na Casa da Cultura, ás 20.00 horas no salón de actos, o escritor Juan Galán rematará a axenda do día presentando ‘Rotspanier, un miliciano galego no exilio francés (1939-1945)”. Porase o punto final a este ‘Abril, mes da memoria’ o xoves 30 no mesmo escenario, co libro colectivo ‘Pazo do piñeiro’, de Bernardo Máiz Vázquez, Carlos de Castro Álvarez, Jorge Salgado Cortizas e Matilde González Méndez.

Te puede interesar

exposición Memoria Histórica en Pontedeume

As imaxes de ‘A fuxida do Bou Ramón’ abren paso ao programa ‘Abril, mes da memoria’ en Pontedeume
Redacción
