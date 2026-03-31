Pontedeume se prepara para la época estival con un nuevo contrato de limpieza de playas

Imagen de archivo del arenal de Ber AEIG

Pontedeume tiene en marcha un proceso de contratación para el nuevo servicio de limpieza de sus playas, en el que se prioriza el aspecto medioambiental para preservar la riqueza del litoral eumés.

Así las cosas, el pliego –disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en donde las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el – establece como zonas de dfe abril intervención los arenales de Andahio, Insua, Ber, Paredes, Centroña y Sopazos, así como sus áreas de influencia. El documento subraya que la firma adjudicataria deberá realizar las labores “preferentemente de forma manual para respetar al máximo los valores naturales”, dejando la maquinaria pesada para tareas cuyas características así lo requieran y siempre “de forma puntual”.

El contrato, con una duración de un año y posibilidad de tres prórrogas anuales más, establece que los trabajos se centrarán en la temporada alta estival, que el Consistorio eumés fija entre los meses de junio y septiembre.

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Además, en los primeros diez días del servicio, la empresa tendrá que ejecutar tareas de retirada de residuos, a las que seguirán el cribado y alisado de la arena para dejarla en “condiciones óptimas”.

Una vez culminada la limpieza general, los operarios realizarán un recorrido diario por los arenales, ejecutándose los trabajos “entre las seis y las once de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados, domingos y festivos, hasta las diez”.

En cuanto a los medios mínimos de los que tendrá que disponer la adjudicataria, el Ayuntamiento eumés fija un peón de limpieza a jornada completa y un tractorista al 35% de dedicación. El pliego fija, asimismo, recursos para “situaciones de emergencia”, como retirada y gestión de animales marinos varados u otros desperdicios de grandes dimensiones”. También refuerzos para épocas con gran afluencia de visitantes.