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Pontedeume

Pontedeume se prepara para la época estival con un nuevo contrato de limpieza de playas

El pliego prioriza la limpieza manual de los arenales para proteger la flora y la fauna del litoral eumés

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
31/03/2026 05:00
Imagen de archivo del arenal de Ber
AEIG
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Pontedeume tiene en marcha un proceso de contratación para el nuevo servicio de limpieza de sus playas, en el que se prioriza el aspecto medioambiental para preservar la riqueza del litoral eumés. 

Así las cosas, el pliego –disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en donde las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el – establece como zonas de  dfe abril intervención los arenales de Andahio, Insua, Ber, Paredes, Centroña y Sopazos, así como sus áreas de influencia. El documento subraya que la firma adjudicataria deberá realizar las labores “preferentemente de forma manual para respetar al máximo los valores naturales”, dejando la maquinaria pesada para tareas cuyas características así lo requieran y siempre “de forma puntual”.

El contrato, con una duración de un año y posibilidad de tres prórrogas anuales más, establece que los trabajos se centrarán en la temporada alta estival, que el Consistorio eumés fija entre los meses de junio y septiembre.

Jornada de playa en A Magdalena, Cabanas

La Diputación garantiza la limpieza de los arenales de Ferrolterra con una inversión de 270.483 euros este 2026

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Además, en los primeros diez días del servicio, la empresa tendrá que ejecutar tareas de retirada de residuos, a las que seguirán el cribado y alisado de la arena para dejarla en “condiciones óptimas”.

Una vez culminada la limpieza general, los operarios realizarán un recorrido diario por los arenales, ejecutándose los trabajos “entre las seis y las once de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados, domingos y festivos, hasta las diez”.

En cuanto a los medios mínimos de los que tendrá que disponer la adjudicataria, el Ayuntamiento eumés fija un peón de limpieza a jornada completa y un tractorista al 35% de dedicación. El pliego fija, asimismo, recursos para “situaciones de emergencia”, como retirada y gestión de animales marinos varados u otros desperdicios de grandes dimensiones”. También refuerzos para épocas con gran afluencia de visitantes.

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