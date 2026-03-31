Pontedeume
Nuevo Plan, en concierto gratuito este miércoles santo en la discoteca Coliseo de Pontedeume
La banda ferrolana llevará a la mítica sala eumesa sus clásicos ochenteros con sello español
La popular banda ferrolana Nuevo Plan actuará este miércoles 1 de abril en la mítica discoteca eumesa Coliseo, a partir de las 22.30 horas. La entrada al concierto es gratuita hasta llenar el aforo.
El público podrá disfrutar en este encuentro inédito de un grupo conocido por sus clásicos ochenteros y por haber girado por buena parte del territorio estatal acompañando artistas como Mikel Erentxun (Duncan Dhu), Jaime Urrutia (Gabinete Caligari), Manuel España (La Guardia) o Jonnhy Burning.