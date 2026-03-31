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Pontedeume

Nuevo Plan, en concierto gratuito este miércoles santo en la discoteca Coliseo de Pontedeume

La banda ferrolana llevará a la mítica sala eumesa sus clásicos ochenteros con sello español

Redacción
31/03/2026 20:17
Tres de los integrantes de Nuevo Plan en acción
Tres de los integrantes de Nuevo Plan en acción
Cedida
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La popular banda ferrolana Nuevo Plan actuará este miércoles 1 de abril en la mítica discoteca eumesa Coliseo, a partir de las 22.30 horas. La entrada al concierto es gratuita hasta llenar el aforo.

El público podrá disfrutar en este encuentro inédito de un grupo conocido por sus clásicos ochenteros y por haber girado por buena parte del territorio estatal acompañando artistas como Mikel Erentxun (Duncan Dhu), Jaime Urrutia (Gabinete Caligari), Manuel España (La Guardia) o Jonnhy Burning.

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