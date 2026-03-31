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Pontedeume

El pleno de Pontedeume abordará la situación “extrema” del sector marisquero local

La cuestión llegará de la mano de una moción de apoyo, presentada por el grupo municipal del PSdeG-PSOE

Redacción
31/03/2026 19:19
Labores de marisqueo en Pontedeume
Labores de marisqueo en Pontedeume
Jorge Meis
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El Concello de Pontedeume abordará, en la sesión plenaria de finales de abril, la situación de “extrema gravidade” que vive el sector marisquero y de artes menores local, derivada de la paralización de su actividad durante semanas “por recomendacións emitidas pola Xunta”. Así figura en la moción de apoyo que presentará para su debate el grupo municipal del PSdeG-PSOE, en la que también se recoge que este parón “non foi acompañado de medidas suficientes de apoio económico nin dun plan integral de compensación” por parte de la administración autonómica.

La formación incide en que, tras un encuentro con la Consellería do Mar, el colectivo se encontró “cunha resposta claramente insuficiente” y censura que la Xunta, “competente en materia de xestión destas actividades (...), derive agora a responsabilidade cara ao Estado, instando ao sector a acudir ao Instituto Social da Mariña para solicitar o cese de actividade”.

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Los socialistas ponen el foco, asimismo, en que muchas familiar llevan desde el pasado 20 de enero “sen percibir ingresos”.

Por todo ello, la moción insta al Concello a que reclame al gobierno gallego la constitución de manera inmediata una mesa de negociación “garantindo a participación directa na toma de decisións” del sector marisqueo y de las artes menores de Pontedeume. También a establecer ayudas económicas directas que compensen las pérdidas del colectivo, así como a asumir “plenamente as súas competencias e responsabilidades, evitando derivar a outras administracións solucións que lle corresponden”, recoge el texto presentado por los socialistas.

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