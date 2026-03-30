El Pazo dos Azpilicueta de Pontedeume, una 'joya' del siglo XIX que busca nuevo propietario

Pazo dos Azpilicueta Procesos Inmobiliaria

El Pazo dos Azpilicueta, una imponente construcción de 1828 ubicada en la parroquia de Nogueirosa, en Pontedeume, busca nuevos propietarios. Esta ‘joya arquitectónica’ del siglo XIX sale a la venta por un importe de 265.000 euros y con la posibilidad tanto de convertirse en un lugar residencial como en un hotel boutique de clase A. Así lo confirmó a este Diario el responsable de Procesos Inmobiliaria, Álex Álvarez, que explica que los actuales propietarios llegaron a contar con todos los permisos necesarios para rehabilitar la edificación y convertirla en un proyecto hotelero.

Ubicado a tan solo 1,5 kilómetros del casco histórico de la villa, el pazo representa la transición entre la arquitectura defensiva medieval y las residencias señoriales de administración agrícola –de hecho, originariamente estaba dedicada a la producción de vino–.

La edificación principal dispone de 679 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y bajo cubierta, situados en una parcela de 9.669 m2 con cerramiento de piedra y vegetal. El complejo incluye, además, un hórreo tradicional de cuatro pies en buen estado y una vivienda auxiliar destinada, originalmente, al servicio. El terreno cuenta también con una zona de bosque compuesta por ejemplares centenarios –robles, castaños o abedules– y dispone de un manantial propio.

Ubicación estratégica

Entre sus características, desde Procesos Inmobiliaria destacan su ubicación, “a un paso de las Fragas do Eume”, así como su proximidad al itinerario de peregrinación del Camiño Inglés.

Pero lo que verdaderamente diferencia esta operación de otras ventas similares es la eliminación de la incertidumbre burocrática. A este respecto, Álvarez remarca que la propiedad se vende con un proyecto de rehabilitación integral ya aprobado por el Ayuntamiento de Pontedeume, la Xunta de Galicia y, fundamentalmente, por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. “La combinación de arquitectura tradicional, naturaleza, proximidad al mar y al Camiño Inglés lo convierten en un activo sólido para operadores hoteleros que buscan diferenciarse del alojamiento estándar”, destacan desde la agencia.

Recreación por ordenador del proyecto para el hotel boutique Procesos Inmobiliaria

Este plan recoge la transformación de la también conocida como Casa Grande dos Azpilicueta en un hotel boutique de clase A con capacidad para entre 12 y 16 habitaciones. La planta baja se destinaría a zonas comunes –recepción, comedor y salones sociales–, mientras que las superiores albergarían los dormitorios.

Según los informes de viabilidad, el retorno de la inversión se estima en un plazo inferior a los diez años, apoyado por la posibilidad de acceder a subvenciones para la rehabilitación de patrimonio. “Una propiedad única en las Rías Altas, lista para iniciar obra y convertirla en un referente del turismo rural premium”, destacan desde Procesos Inmobiliaria, añadiendo que “lo que presentamos no son unas ruinas, es una oportunidad de futuro: tanto a título residencial o uso particular, como a negocio”.

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En cuanto a las actuaciones estructurales necesarias para convertir este inmueble en un establecimiento hotelero –que figuran en el proyecto previo–, destacan la sustitución de elementos de madera deteriorados, la consolidación de muros portantes o el refuerzo puntual de cimentaciones y la mejora de drenajes perimetrales. También la rehabilitación de la cubierta principal con teja cerámica tradicional, la sustitución completa de la cubierta auxiliar por paneles de zinc natural, la restauración de la carpintería exterior o la incorporación de aislamiento térmico; todo ello manteniendo la estética de la edificación original. El plazo de duración de estos trabajos ascendería a unos 18 meses, “con la puesta en marcha de otros tres o cuatro más desde la compra”.

Recreación por ordenador del proyecto para el hotel boutique Procesos Inmobiliaria

Gnomónica señorial: el reloj de sol de su portal La riqueza patrimonial del Pazo dos Azpilicueta va más allá del inmueble principal, albergando un elemento de gran valor histórico: un reloj de sol primigenio. Este instrumento, estudiado por el investigador local Xosé María López Ferro, se ubica en el pináculo central del portal de acceso a la finca. Está constituído “por un prisma de base triangular, con traza únicamente de horas y con numeración romana”, tal y como figura en la publicación ‘La medida del tiempo en los relojes de sol de las construcciones populares (civiles y religiosas) de la comarca del Eume’, que le sirvió al experto para ganar el XVI Premio de Investigación Concello de Pontedeume. En su texto, López Ferro añade que “es muy probable que esté recolocado, procedente de una anterior ubicación en otro lugar”.