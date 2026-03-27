El Consistorio eumés culmina los trabajos de la segunda fase de mejora del camino de O Covés

Estado del vial tras los trabajos Concello

El Ayuntamiento de Pontedeume informó de que esta semana culminaron las obras de la segunda fase de pavimentación del camino de O Covés, que comunica las parroquias de Nogueirosa y Andrade.

En concreto, y a falta del levantamiento de tapas, las tareas se llevaron a cabo en un tramo de 1,5 kilómetros del vial e implicaron también la extensión de la red de abastecimiento municipal en el lugar de O Silvar.

El importe del proyecto, con cargo a los fondos procedentes de la Diputación de A Coruña, rondó los 100.000 euros. El alcalde, Bernardo Fernández, celebró “o excelente resultado das obras”, agradeciendo el “compromiso” del organismo provincial con el municipio, “demostrado unha vez máis”, remarcó.

Por su parte, el responsable del departamento de Urbanismo, Daniel Ríos, recordó que todavía queda pendiente la realización de una última fase, “tras a cal estará rematada a mellora total do camiño para desfrute da veciñanza da parroquia de Nogueirosa e de toda a localidade”.