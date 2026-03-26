Tras el primer éxito de Luz Kensington sobre cómo los templarios llegaron a Pontedeume viene un nuevo texto de base histórica

Uno de los restos registrados en el libro 'Pontedeume, villa templaria por excelencia', de Luz Kengsinton, en una losa localizada en el antiguo cementerio del municipio Cedida

La misteriosa firma de Luz Kensington se estrenó el año pasado con el libro ‘Pontedeume, villa templaria por excelencia’, un debut que desvela la historia de cómo llegaron estos caballeros a Galicia y concretamente al territorio eumés. Esta obra destacó por haber vendido más de 300 ejemplares en un mes y su autora, con años de experiencia en la escritura por encargo, ya está terminando su próxima entrega, sobre otro tema de base histórica sin relación con el anterior.

Kensington quiso expresar su agradecimiento por “la buena acogida” por parte de los lectores, a los que desea animar a que visiten el pueblo para poder comprobar por sí mismos los vestigios que se registran, tanto en texto como en fotografías, en este libro que solo se ha puesto a la venta en tres librerías: Áncora de Pontedeume, Galicia de Narón y Galiano de Ferrol.

Para la siguiente entrega, la escritora decidió versionar un texto que llegó a remitir al Papa Francisco, recibiendo incluso respuesta del Vaticano un 14 de junio de 2023, donde se le anima “a seguir en sus propósitos”. En este caso, se parte del relato histórico de un sacerdote “que no está de acuerdo con determinados dogmas de la Iglesia, fundamentalmente con uno de ellos”. Con esta premisa se convierte en una novela con partes de ficción, en la que el cura trata de juntar a otros clérigos para ejercer presión en la Conferencia Episcopal.