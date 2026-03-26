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Pontedeume

No habrá servicio de autobús hasta el monasterio de Caaveiro esta Semana Santa

El mal estado de los accesos impide la puesta en marcha de la prestación

Redacción
26/03/2026 20:08
Monasterio de Caaveiro
Archivo
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El mal estado de las vías de acceso al monasterio de Caaveiro, en las Fragas do Eume, impedirá habilitar el servicio de autobuses que puso en marcha el año pasado la Diputación de A Coruña “para ordenar os desprazamentos ao Parque Natural”. El organismo provincial, a través del diputado de Patrimonio, Xosé Penas, achacó ayer esta situación al “desleixo” de la Xunta de Galicia, a la que acusó de “non exercer as súas competencias”.

Desde la insitutución inciden en que se repite el mismo escenario que en 2024, “cando o goberno galego, ante a dificultade de identificar aos titulares das vías, decidiu actuar no último momento, sen marxe para poder contratar os autobuses”.

Servicio de autobuses gratuito impulsado por la Diputación para visitar el Monasterio de Caaveiro

Más información

Así las cosas, la Diputación expone que el servicio, que incluia transporte gratuito desde Ombre y suponía la restricción del tráfico rodado en esta carretera de acceso, tuvo “unha acollida moi positiva” entre los visitantes, contribuyendo, al mismo tiempo, “a mellorar tanto a seguridade como a protección ambiental dun espazo de alto valor ecolóxico”.

Sin embargo, el estado actual de las vías, remarca el organismo que dirige Valentín González Formoso, “non garante as condicións mínimas para a prestación do servizo”. La Diputación remarca que el mantenimiento de estas infraestructuras es, “en último caso” competencia del ejecutivo autonómico y califica la situación como “falta de dilixencia” de la Xunta.

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