Las obras en el puente de piedra entre Cabanas y Pontedeume regresan después de Semana Santa

Obras en el puente, el pasado mayo de 2025 Gala Polo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible retomará después de Semana Santa las obras de rehabilitación del puente de piedra que une las localidades de Pontedeume y Cabanas a través de la N-651, sobre la ría de Ares.

Así las cosas, desde las 08.30 horas de la jornada del próximo lunes 6 de abril se limitará el tránsito peatonal a uno de los dos márgenes de la infraestructura, ya que las tareas se centrarán, por una parte, en la ejecución de aceras, en un tramo de unos 180 metros –concretamente, desde la glorieta de intersección entre la N-651 y la AC-564–, garantizando de esta manera la seguridad de trabajadores y usuarios de la vía.

La actuación implicará, asimismo, la instalación de nuevos sistemas de drenaje, la renovación de los pretiles y la implantación de nuevo alumbrado público. Los trabajos supondrán también la reducción del ancho de los carriles de circulación en el propio puente.

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Sin embargo, desde el Ejecutivo central inciden en que durante el periodo aproximado de dos meses que se estima dure esta nueva intervención, no se prevén cortes de carril en el tramo del puente, tal y como aconteció en el pasado.

Cabe señalar que las obras cuentan con un presupuesto de 6,77 millones de euros, financiado con cargo a los fondos europeos NextGeneration, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.

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Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuntan que, con el objetivo de informar a los usuarios de la vía, en los próximos días se procederá a la colocación de la señalización de obra necesaria