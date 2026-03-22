La Casa de Cultura de Pontedeume se convirtió en un salón nupcial solidario

Casate no camiño, en Pontedeume Jorge Meis

Las parejas que estén pensando en celebrar una boda, ya sea por todo lo alto o de forma más íntima, tuvieron este domingo una cita en la Casa da Cultura de Pontedeume, un espacio histórico que acogió en su día el convento de San Agustín y que ayer se convirtió por un día en salón nupcial para acoger la octava edición del Wedding Pack Solidario ‘Cásate no Camiño’.

Una treintena de marcas relacionadas con el mundo de las bodas se reunieron en este espacio en un certamen en el que se mostraron las últimas tendencias en moda nupcial, adornos florales, peluquería, fotografía, etc. y que, además, contó con música en directo, charlas y desfiles de moda como el de la diseñadora Eli Conde, madrina del evento en esta edición, o el inclusivo, que se celebró en la tarde dominical.

El acto está dedicado cada año a la asociación Asotrame, a donde va a parar el dinero recaudado y que muestra también en esta cita los proyectos que lleva a cabo a lo largo del año. Su presidenta, Cristina Piñeiro, participó una vez más en la inau­guración oficial de ‘Cásate no Camiño’, que estuvo, asimismo, presidida por el alcalde la villa, Bernardo Fernández.

Piñeiro agradeció el trabajo de la organización, con Rosa Echevarría y Dani Ríos a la cabeza, y el apoyo de las firmas asistentes que, a través de sus cuotas de participación, contribuyen a financiar las actividades que la asociación desarrolla en las plantas de hematología de distintos hospitales gallegos.

El evento se convirtió en toda una fiesta en la que no faltaron los desfiles, seguidos por un numeroso público, que permitieron descubrir las nuevas tendencias para madrinas. Photocalls, actuaciones musicales como la de Choupa Na Lama o Écover Band, charlas sobre moda, artesanía y arte como ‘El valor de lo hecho a mano’ o ‘Cambia de juego’, para bodas accesibles, inclusivas y diversas, degustaciones gastronómicas o muestras en los stands de profesionales permitieron descubrir todo el complejo mundo que se esconde tras la preparación de un enlace