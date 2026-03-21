Néstor Rego hizo balance en Pontedeume del papel del BNG en el Congreso
Estuvo acompañado por el portavoz municipal Aarón Curbeira, y la edila Rocío Pena
El diputado del BNG Néstor Rego hizo balance en Pontedeume de la labor llevada a cabo como portavoz del BNG en el Congreso, destacando, además de los acuerdos de investidura, “o papel da organización nacionalista á hora de conseguir impulso a políticas de esquerda”.
En este sentido, acompañado del portavoz en el Concello eumés, Aarón Curbeira, y la edila Rocío Pena, hizo un relatorio en el que no faltaron cuestiones como “as bonificacións nas autoestradas da AP-9 e a AP-53, a implantación de xulgados de violencia de xénero, o aumento das pensións mínimas e non contributivas por riba do IPC, o aumento das semanas dos permisos monomarentais, a quita dun terzo da débeda da Galiza, actuacións en infraestruturas estratéxicas para o noso país, como exemplos do que o BNG foi capaz de conseguir cun deputado e unha senadora”.
Los dos representantes del BNG en el Concello destacaron la necesidad de contar con mayor representación “para condicionar máis aínda as políticas do Goberno”.