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Pontedeume

Todo listo en Pontedeume para acoger la celebración del salón nupcial “Cásate no Camiño”

El evento se cleebra este domingo 22 en el convento de San Agostiño

Redacción
20/03/2026 22:10
Una edición anterior del salón
AEC
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El convento de San Agostiño será este domingo 22 el escenario que acoja la celebración del VIII Wedding Pack Solidario “Cásate no Camiño”, un salón nupcial que servirá de punto de encuentro entre profesionales del sector de las bodas y parejas casaderas. 

El evento sirve, además, desde hace años, para recaudar fondos para impulsar la labor de la asociación de trasplante de médula Asotrame.

Pontedeume presentación Weeding Pack

El Wedding Pack Solidario se expande a otros concellos del Camino Inglés este año

Más información

La cita será a partir de las 11.00 horas y contará con una treintena de firmas y marcas, de modo que se pueda montar una boda al completo, desde moda, flores, peluquería, fotografía, weddings planners, etc.

El salón se completa con actividades musicales, degustaciones gastronómicas, charlas o desfiles inclusivos.

la entrada es libre, a cambio de una aportación solidaria para Asotrame.

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