El Concurso de Contos Vila de Pontedeume otorga 600 euros al mejor escritor menor de 20 años

La ganadora de 2025, Noa Durán (Pontevedra) no pudo asistir al acto Cedida

El XXXVI Concurso de Contos Vila de Pontedeume tiene abierto el plazo de presentación de escritos, ya sea de manera presencial o por correo electrónico, que en cualquier caso deben estar en gallego. Se trata de un certamen dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, ciclos de Formación Profesional Básica, Media o Superior, siempre que no superen los 20 años.

La convocatoria establece un premio único que está dotado con 600 euros, aunque el jurado también podrá decidir otorgar accésits. El día de la entrega de premios será el 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas.

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Las personas interesadas en presentarse al Concurso de Contos Vila de Pontedeume tienen de plazo máximo el día 23 de abril, hasta las 23.59 horas. Además de poder entregar los relatos (que deberán tener una extensión mínima de seis páginas y máxima de ocho) presencialmente o por correo ordinario, se pueden enviar a través del correo electrónico correo@pontedeume.gal, con el asunto que se determina en las bases. Este y el resto de los detalles se pueden localizar en el documento regulador que se recogen en el BOP nº 45.